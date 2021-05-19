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19 May 2021 - 09:50

19 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankaralıların gündeminde bakım ve onarım gerekçesiyle devam eden elektrik kesintileri yer alıyor. Tam kapanma döneminde asgari düzeyde tutulan elektrik tesisatı bakım çalışmaları, normale dönüş ile birlikte eski periyoduna dönüyor. Ankaralıların elektrik sağlayıcılığını yapan EDAŞ, kesintisiz güç sağlayabilmek için çalışmalarını düzenli gerçekleştiriyor. 19 Mayıs Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte tüm detaylar...