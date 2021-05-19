19 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankaralıların gündeminde bakım ve onarım gerekçesiyle devam eden elektrik kesintileri yer alıyor. Tam kapanma döneminde asgari düzeyde tutulan elektrik tesisatı bakım çalışmaları, normale dönüş ile birlikte eski periyoduna dönüyor. Ankaralıların elektrik sağlayıcılığını yapan EDAŞ, kesintisiz güç sağlayabilmek için çalışmalarını düzenli gerçekleştiriyor. 19 Mayıs Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte tüm detaylar...
Ankara 19 Mayıs 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Ankara’nın elektrik sağlayıcısı şirket olan EDAŞ, bakım ve onarım çalışmaları gerekçesiyle planlı elektrik kesintileri yapıyor. Kesintisiz güç sağlama hedefi bulunan şirket, bakım ve onarım çalışmalarını aksatmadan gerçekleştiriyor. Ankaralıların mağduriyetini asgari düzeyde tutmak isteyen EDAŞ, elektrik kesintisini sadece tesisattan etkilenen mahallerle sınırlıyor. EDAŞ’ın bakım ve onarım çalışmaları tam kapanmanın ardından normal periyoduna dönüyor.
19 May 2021 - 09:50 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.