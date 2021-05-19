Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Karşında Büyük Kaos Çıktı! İki Takım Birbirine Resti Çekip, Kavga Giriştiler! Acun Ilıcalı Tüm Takımların Tozunu Alacak!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük kaos çıktı. Yaşanan tüm kavgalar ise Acun Ilıcalı’nın gözleri önünde yaşandı. Milyonların ağzının açık kaldığı olay Dominik adasında seslerin yükselmesine neden oldu. İki takımın birbirine resti çekip birbirine girmesi ise büyük bir uyarının geleceğine yorumlandı. Acun Ilıcalı iki takımında tozunu alabilir…
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmada heyecan giderek artıyor. Kısa bir süre önce Dominik adasına gelen iki takımın ailesi de milyonların hüngür hüngür ağlamıştı. Yarışmanın iki kademesini de kazanan Mavi takım, dikkatleri üzerine çekmişti. Abartılı sevinç gösterisinin hemen yanında Kırmızı takımı kışkırtacak hal ve hareketlerde bulunmuşlardı.
Sevilen yarışmasının son bölümünün hemen arkasından ise Batuhan ve İsmail konu hakkında çok sert eleştiriler yaptılar. Steven oyun sonunda Batuhan’a bakarak sevinç gösterisi yapmış, Batuhan ise çileden çıkmıştı. Batuhan ise konu hakkında; “Bunların yaptığı ne biliyor musunuz? Terbiyesizlik! Annem geliyor oradan annem. Çığlıklar, mığlıklar yok efendim bayrak dikmeler. O Steven dua etsin, o topu kendisine yedirmedim” sözlerini dile getirdi.
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19 May 2021 - 09:55 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.