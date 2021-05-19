Müge Anlı Canlı Yayında Resmen Kriz Geçiriyordu! Seyirci Ölümden Döndü, Anlı Mosmor Oldu! Milyonlar Bu Olayı Konuşuyor... "Ölümden Döndü!"
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanılanlar şok etkisi yarattı. Herkesin ağzının açık kaldığı olayda dikkatler ise Müge Anlı’ya çevrildi. Reklam arasında yaşananları telefon kamerasıyla kayıtlara alan Müge Anlı, olanları bir bir yayınladı. Canlı yayında olduğu yere bayılan kadının akıbetini gösteren Müge Anlı, şok etkisi yarattı.
Müge Anlı’nın programına katılan acılı aile 14 gündür kızlarından bir haber alamadığını dile getirdi. 40 yaşındaki Seda’nın nereye gittiği merak konusu olurken son anda İbrahim adında bir ismin canlı yayına bağlanmasıyla nerede olduklarını dile getirdi. Seda’nın anne ve babasından da helallik isteyen İbrahim Bey, aralarında bir şey olduğunu bilemediğini de açıklamıştı.
Canlı yayına bağlanan Seda, eşinin amcasına kaçtığını dile getirmiş eve dönmeyeceğini de açıklamıştı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu olaylar olurken ise Seda’nın eşinin amcasının gerçek eşi Gülüş Hanım ise konu hakkında eşinin kendisine; “Kardeşimin gelinini bana sevgili olarak mı tanıtacaksın? İftira mı atıyorsun bana? Ben sana öyle bir iftira atarım ki şaşarsın” dediğini ifade etti.
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19 May 2021 - 18:11 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.