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- 19 May 2021 - 13:55 G: 19 May 2021 - 14:16

Müge Anlı’yı Bu Sefer Polisler Değil, Acil Yardım Ekipleri Bastı! Reklam Arasında Yaşananları Tek Tek Ortaya Çıkardı, Olduğu Yere Bayıldı!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanılanlar şok etkisi yarattı. Herkesin ağzının açık kaldığı olayda dikkatler ise Müge Anlı’ya çevrildi. Reklam arasında yaşananları telefon kamerasıyla kayıtlara alan Müge Anlı, olanları bir bir yayınladı. Canlı yayında olduğu yere bayılan kadının akıbetini gösteren Müge Anlı, şok etkisi yarattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Müge Anlı’nın programına katılan acılı aile 14 gündür kızlarından bir haber alamadığını dile getirdi. 40 yaşındaki Seda’nın nereye gittiği merak konusu olurken son anda İbrahim adında bir ismin canlı yayına bağlanmasıyla nerede olduklarını dile getirdi. Seda’nın anne ve babasından da helallik isteyen İbrahim Bey, aralarında bir şey olduğunu bilemediğini de açıklamıştı.

Canlı yayına bağlanan Seda, eşinin amcasına kaçtığını dile getirmiş eve dönmeyeceğini de açıklamıştı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu olaylar olurken ise Seda’nın eşinin amcasının gerçek eşi Gülüş Hanım ise konu hakkında eşinin kendisine; “Kardeşimin gelinini bana sevgili olarak mı tanıtacaksın? İftira mı atıyorsun bana? Ben sana öyle bir iftira atarım ki şaşarsın” dediğini ifade etti.

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19 May 2021 - 13:55 Ankara- Popüler Haber

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