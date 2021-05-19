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- 19 May 2021 - 14:25 G: 19 May 2021 - 14:46

İbo Show’u Ankaralılar Bastı! Reytingler Patlayacak, Kimsenin Kalbi Dayanmayacak! Milyonları Çılgına Çevirecek İsimler Bir Değil, İki Değil! Tam Tamına…

Star TV ekranlarının parlayan yıldızını Ankaralılar bastı! Ankaralılar için şahane bir program hazırlayan İbrahim Tatlıses bu sefer sadece 4 kişiyle kendisini sınırlamadı ve Ankara oyun havasıyla özdeşleşen tüm isimleri konuk olarak ağırladı. Reytinglerin patlayacağı düşünülen 25. Bölümün fragmanını izleyenler ise mutluluktan delirdiklerini dile getirdiler. Peki, İbo Show’un yeni konukları kimler olacak?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Tekrar tekrar fragmanı izlediklerini dile getiren İbo Show sevenleri ise konu hakkında birçok yorum yaptılar. Ankaralıların özlediği Ankara gecelerini ayaklarına getiren İbo Show izleyicisi havalara uçtu. Her bölümünde farklı konukları ağırlayan İbrahim Tatlıses 25. Bölümüyle bir ilke imzasını attı.

Ülkemizin düğünleri özlediğinin farkına varan İbo Show, herkesi evinde kendi düğünü yapmaya davet etti ve konuklarıyla akılları başlardan aldı. Oyun havalarının usta isimlerini tek tek davet eden İbo Show’un 25. Bölümünde hem müzik ziyafeti hem de eğlencenin tavana çıkacağını resmen gösterdi. Peki, konuk olarak katılacak isimler kimler oldu?

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19 May 2021 - 14:25 Ankara- Popüler Haber

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