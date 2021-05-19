Acun Ilıcalı İfşalardan Bıkıp Usandı, Akıllara Gelmeyecek Formata Geçti! Survivor Tamamen Değişiyor! Bundan Sonra Bir Değil Tam İki Kişi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümünde seyircisine büyük bir heyecan yaşatan programın finaline ise 1 ay gibi bir süre kaldı. Artık köklü ve performansı sağlam oyuncuların kaldığı yarışmada son birkaç elemeden hemen sonra ise Acun Ilıcalı Survivor’un formatını değiştirecek. Bundan sonra ise yarışmalar, elemeler bu formata göre yapılacak.

Binlerce seyircisi bulunan Survivor yarışmasında final için geri sayım resmen başladı. Büyük final gecesinde Survivor yarışmasında son iki kişi kalacak ve halk tarafından Survivor şampiyonu seçilecek. İstanbul’da yapılması beklenen büyük finalin heyecanı ise yavaş yavaş takımlarda hissedilmeye başlandı. Bir sosyal medya hesabı ise skandal bir paylaşım yaparak tüm detayları ortaya döktü!



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