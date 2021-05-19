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- 19 May 2021 - 15:18 G: 19 May 2021 - 15:42

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha Dizinin Arka Planını İlk Kez Açıkladı! Sahnelerin Arkasındaki Sırları Tek Tek Anlattı! Meğer Hilal Altınbilek…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı dizinin arka planını ilk kez açıkladı. Birbirinden özel sahnelerin arkasındaki sırra değinen başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi resmen başardı. Oyunculuk kariyerinin zirvesini Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşayan Hilal Altınbilek, her bölümde seyirciyi kendisine bağlıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kısa bir süre önce yaptığı bir röportajla gündeme bomba gibi düşen başarılı oyuncu, olayların arka yüzünü de anlattı. Sevilen oyuncunun açıklamaları ise kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı. Kendisi için en iyi sahnesinden ve dizinin arka planından Züleyha’yı nasıl kendisine geçirdiğinden bahseden Hilal Altınbilek, şok etkisi yarattı.

Başrollerinde Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi isimlerin bulunduğu dizide Hilal Altınbilek’te başrol olarak yer alıyor. Züleyha karakterinin yaşanan her olaydan sonra bir parça daha değiştiği ise seyirciler tarafından fark ediliyor. İzleyenlere seyir keyfi yüksek bir dizi keyfi sunan Altınbilek, güzelliğiyle de ön plana çıkıyor.

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19 May 2021 - 15:18 Ankara- Magazin

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