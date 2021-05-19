Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha Dizinin Arka Planını İlk Kez Açıkladı! Sahnelerin Arkasındaki Sırları Tek Tek Anlattı! Meğer Hilal Altınbilek…

Kısa bir süre önce yaptığı bir röportajla gündeme bomba gibi düşen başarılı oyuncu, olayların arka yüzünü de anlattı. Sevilen oyuncunun açıklamaları ise kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı. Kendisi için en iyi sahnesinden ve dizinin arka planından Züleyha’yı nasıl kendisine geçirdiğinden bahseden Hilal Altınbilek, şok etkisi yarattı.

Başrollerinde Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi isimlerin bulunduğu dizide Hilal Altınbilek’te başrol olarak yer alıyor. Züleyha karakterinin yaşanan her olaydan sonra bir parça daha değiştiği ise seyirciler tarafından fark ediliyor. İzleyenlere seyir keyfi yüksek bir dizi keyfi sunan Altınbilek, güzelliğiyle de ön plana çıkıyor.



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