Seren Serengil Milyonları Şoktan Şoka Soktu! O Halini Gören Herkes Telefonu Yaklaştırdı, Kendine Öyle Bir Şey Yaptı ki; Akıl Sır Erdiremediler... "Yazık.."

Uzun bir süre önce zayıflamak adına yaptırdığı mide küçültme ameliyatı olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Ameliyatının hemen arkasından istediği kiloya ulaşan Seren Serengil, daha sonra kilo verişini durduramamıştı. Şimdilerde kilosunu yeniden almak için büyük bir çaba sarf eden ünlü ismin son hali ise şok etkisi yarattı.

Adeta bir deri bir kemik kalan Seren Serengil, kısa bir süre önce “Çok güzel kadınsın ama keşke biraz kilo alsan daha güzel olacaksın” yorumuna ise “Bende isterim kilo almayı ama vücudumda sadece 4 kilo yağ kalmış” sözlerini dile getirerek halen sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini dile getiren açıklamalara değinmişti.



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