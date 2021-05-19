Seren Serengil Milyonları Şoktan Şoka Soktu! O Halini Gören Herkes Telefonu Yaklaştırdı, Kendine Öyle Bir Şey Yaptı ki; Akıl Sır Erdiremediler... "Yazık.."
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil son paylaşımıyla birlikte dalga konusu haline geldi. Sevilen ismin yaptığı paylaşımla birlikte dikkatleri üzerine çekmesinin hemen arkasından fotoğrafına uygulamış olduğu Photoshop “Yok artık” dedirtti. Fotoğraf paylaşımlarında sık sık yaptığı işlerimin hemen yanında birde çok belli olan bir Photoshop yapması dalga konusu haline getirdi.
Uzun bir süre önce zayıflamak adına yaptırdığı mide küçültme ameliyatı olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Ameliyatının hemen arkasından istediği kiloya ulaşan Seren Serengil, daha sonra kilo verişini durduramamıştı. Şimdilerde kilosunu yeniden almak için büyük bir çaba sarf eden ünlü ismin son hali ise şok etkisi yarattı.
Adeta bir deri bir kemik kalan Seren Serengil, kısa bir süre önce “Çok güzel kadınsın ama keşke biraz kilo alsan daha güzel olacaksın” yorumuna ise “Bende isterim kilo almayı ama vücudumda sadece 4 kilo yağ kalmış” sözlerini dile getirerek halen sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini dile getiren açıklamalara değinmişti.
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19 May 2021 - 15:37 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.