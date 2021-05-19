Survivor'da Çok Büyük Kavga! Steven ve Batuhan Birbirine Girdi... Akşam Yayında Olacak! Batuhan, Steven'a Topu Yediriyordu...

Yarışma git gide daha heyecanlı bir hale gelirken, bir taraftan da sıkıntılı süreç başlamış durumda. Finale yaklaşıldıkça gerilim düzeyi de git gide artıyor. Gerek yarışmacıların birbirlerine olan tavırları, gerekse dışarıda ailelerin kızgınlığı her bölümde bir üst seviyeye çıkıyor. Bugün akşam ekranlara gelecek yeni bölümde yaşanacaklar ise yine herkesi şaşkına çevirecek. Bu kez konu Batuhan ve Steven!

Bu akşam 20:00'de ekranlara gelecek olan Survivor'ın yeni bölümünde çok büyük kaos hakim olacak! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>