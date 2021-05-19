Survivor'da Çok Büyük Kavga! Steven ve Batuhan Birbirine Girdi... Akşam Yayında Olacak! Batuhan, Steven'a Topu Yediriyordu...
Survivor 2021'de gerilim git gide tırmanmaya devam ediyor. 19 Mayıs yani bugün akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde yaşanacaklar herkesi şaşkına çevirecek. Batuhan ve Steven arasındaki gerilimde Batuhan'ın "Steven topu yedirmediğime dua etsin" diyerek tartışmanın dozunu ortaya koyarken; olayın ailelerle ilgili olduğu düşünülüyor.
Yarışma git gide daha heyecanlı bir hale gelirken, bir taraftan da sıkıntılı süreç başlamış durumda. Finale yaklaşıldıkça gerilim düzeyi de git gide artıyor. Gerek yarışmacıların birbirlerine olan tavırları, gerekse dışarıda ailelerin kızgınlığı her bölümde bir üst seviyeye çıkıyor. Bugün akşam ekranlara gelecek yeni bölümde yaşanacaklar ise yine herkesi şaşkına çevirecek. Bu kez konu Batuhan ve Steven!
Bu akşam 20:00'de ekranlara gelecek olan Survivor'ın yeni bölümünde çok büyük kaos hakim olacak! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.