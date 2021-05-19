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19 May 2021 - 17:44

Survivor'da Batuhan İçini Döktü! Meğer Yarışmacılar Neler Yaşatmış... Herkesin Gizli Yüzünü Ortaya Çıkardı, Tek Tek Anlattı! "Saçma Sapan..."

Survivor'da git gide sona yaklaşılırken, yarışmacılar da artık tekli açıklamalar yapmaya ve bu açıklamalarında git gide sert olmaya devam ediyorlar. Söz konusu tekli açıklamalarda hep geri planda kalan Batuhan bu kez sessizliğini bozup içini döktü. Tek tek yaşatılanları, yapılanları her şeyi anlattı! Batuhan'ın yaptığı açıklamalardan sonra sosyal medyada binlerce kişi destek mesajları ulaştırdı.