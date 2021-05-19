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- 19 May 2021 - 17:44 G: 19 May 2021 - 18:00

Survivor'da Batuhan İçini Döktü! Meğer Yarışmacılar Neler Yaşatmış... Herkesin Gizli Yüzünü Ortaya Çıkardı, Tek Tek Anlattı! "Saçma Sapan..."

Survivor'da git gide sona yaklaşılırken, yarışmacılar da artık tekli açıklamalar yapmaya ve bu açıklamalarında git gide sert olmaya devam ediyorlar. Söz konusu tekli açıklamalarda hep geri planda kalan Batuhan bu kez sessizliğini bozup içini döktü. Tek tek yaşatılanları, yapılanları her şeyi anlattı! Batuhan'ın yaptığı açıklamalardan sonra sosyal medyada binlerce kişi destek mesajları ulaştırdı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor 2021, hızla devam ederken yarışmacılar arasındaki rekabetin boyutu git gide değişiyor. Oyun rekabetinin yanı sıra kişisel rekabet içerisine de girip; ego yarıştıran yarışmacıların varlığından bahseden Batuhan, Survivor'da yaşadıklarını tek tek anlattığı bir videoyla birlikte içini döktü. Batuhan'ın bu videosunun yayına girmesinin hemen ardından onbinlerce kişi destek mesajları yağdırdı. Gelen destek mesajlarından bazıları şu şekilde:

  • - "Batuhan sen harbi adammışsın be.örnek karakter,örnek duruş,efendilik,saygı ne ararsan var.sen uyma onlara onlar tavşan, sen dağsın."
  • - "Batu arada iğneleyici ve ağır konuşmalar yapıyor ama çoğu zaman haklı. Helal Karacakaya"
  • -  "Videoyu izlerken ben utandım be , sayı kaybettikce aklını kaybediyor yorumu mükemmel di."

Batuhan'ın açıklamaları için diğer sayfaya geçiniz >>

19 May 2021 - 17:44 Ankara- Yaşam

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