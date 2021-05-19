Demet Akalın Sinir Krizine Girecek! O İsim Öyle Bir Karşılık Verdi ki; Ünlüler Camiasında Ortalık Karışacak! "Piyasadan Silinmeye Oynuyor"

Demet Akalın, bundan birkaç gün önce çok da gerekli olmayan bir kıyaslama altına imza atarak gündemi değiştirmiş ve hayranlarını o isme doğru yöneltmişti. O isimden bugün açıklama geldi. Akalın'ın hiç beklemediği bir açıklama yapan o isim; hem Akalın'ı hem de Akalın hayranlarını kızdıracak açıklamalar yaptı. Akalın hayranları; bu hareketlerle piyasadan silinmeye oynadığına dair yorumlar yaptılar! Büyük kavganın fitilini ateşleme potansiyeli olan o açıklamayı duyunca şaşıracaksınız.

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