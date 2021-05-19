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- 19 May 2021 - 18:24 G: 19 May 2021 - 18:54

Demet Akalın Sinir Krizine Girecek! O İsim Öyle Bir Karşılık Verdi ki; Ünlüler Camiasında Ortalık Karışacak! "Piyasadan Silinmeye Oynuyor"

Demet Akalın, son zamanlarda sık sık magazin gündemine geliyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kez tartışmayla magazin gündemine konuk olan Akalın'ın söz konusu olay sonucunda sinir krizi geçirebileceği düşünülüyor. O isimden gelen karşılığa oldukça sinirlenecek olan Akalın ile ilgili olarak hayranları tarafından yapılan yorumlar sosyal medyayı salladı. Akalın'a karşılık veren o ismin piyasadan silinmek için oynadığını düşündüğünü belirten Akalın hayranları çok büyük tepki gösterdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Demet Akalın, bundan birkaç gün önce çok da gerekli olmayan bir kıyaslama altına imza atarak gündemi değiştirmiş ve hayranlarını o isme doğru yöneltmişti. O isimden bugün açıklama geldi. Akalın'ın hiç beklemediği bir açıklama yapan o isim; hem Akalın'ı hem de Akalın hayranlarını kızdıracak açıklamalar yaptı. Akalın hayranları; bu hareketlerle piyasadan silinmeye oynadığına dair yorumlar yaptılar! Büyük kavganın fitilini ateşleme potansiyeli olan o açıklamayı duyunca şaşıracaksınız. 

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19 May 2021 - 18:24 Ankara- Yaşam

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