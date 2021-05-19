Uyanış Büyük Selçuklu'da Devrim! Öyle Bir Oyuncuyu Transfer Ettiler ki, Tüm Dizilerin Önüne Geçecek! Yeni Dönem Başlıyor, Rolü Duyan Şoktan Şoka Giriyor!
TRT ekranlarının oldukça sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da resmen devrim yapıldı. Dizide yeni bir dönem başlıyor. 3 sezon boyunca Sultan Alparslan döneminin ele alınacak olduğu söz konusu dizi, şimdiden çok büyük merak uyandırmış durumda. Sultan Alparslan'a hayat verecek oyuncuyu görenler ise rol - karakter uyumuyla birlikte şoktan şoka giriyor.
TRT 1 ekranlarının reyting rekorlarına duymayan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, yeni yayın döneminde bomba etkisi yaşatmak için büyük bir hazırlık içerisine girmiş durumda. Bu sezonun en iddialı oyuncu kadrosuna sahip olan Akli Film, yine herkesi şaşkına çevirip, ses getirecek büyük bir başlangıç altına imzasını atacak. 4 sezon olarak çekilecek olan dizide en baştan itibaren Melikşah döneminin 1 sezon olarak planlandığı öğrenildi. Türk televizyonlarında ilk kez denenmiş olan geriye dönük anlatma yöntemiyle gelecek 3 sezon boyunca Sultan Alparslan dönemi izlenecek. Bu role hayat verecek isim ise herkesi şaşkına çevirecek!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.