Uyanış Büyük Selçuklu'da Devrim! Öyle Bir Oyuncuyu Transfer Ettiler ki, Tüm Dizilerin Önüne Geçecek! Yeni Dönem Başlıyor, Rolü Duyan Şoktan Şoka Giriyor!

TRT 1 ekranlarının reyting rekorlarına duymayan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, yeni yayın döneminde bomba etkisi yaşatmak için büyük bir hazırlık içerisine girmiş durumda. Bu sezonun en iddialı oyuncu kadrosuna sahip olan Akli Film, yine herkesi şaşkına çevirip, ses getirecek büyük bir başlangıç altına imzasını atacak. 4 sezon olarak çekilecek olan dizide en baştan itibaren Melikşah döneminin 1 sezon olarak planlandığı öğrenildi. Türk televizyonlarında ilk kez denenmiş olan geriye dönük anlatma yöntemiyle gelecek 3 sezon boyunca Sultan Alparslan dönemi izlenecek. Bu role hayat verecek isim ise herkesi şaşkına çevirecek!

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