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22 May 2021 - 20:30

Esra Erol Bile Mosmor Kesildi! Öyle Bir Karı - Koca Olayı Yaşandı ki; Milyonlar Tepki Gösterdi! "Aile Düzenini Bozuyorsunuz"

Esra Erol'da programında sular bir türlü durulmak bilmiyor. Son zamanlarda sık sık aile olaylarını konu alıp; DNA olaylarıyla gündeme gelen ve dikkatleri üzerine çeken Esra Erol'da yine sosyal medyada çok sayıda kişinin kınadığı bir aile olayı yaşandı. Karısı evden kaçan adamın anlattıkları; duyanları şaşkına çevirdi. Çok sayıda kişi "siz ne yapıyorsunuz ya?", "Bu nasıl olay?" Yorumları altına imza attı.