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- 19 May 2021 - 20:22 G: 19 May 2021 - 20:33

Esra Erol'da Milyonların Kınadığı Aile Olayı! Karısı Evden Kaçan Adamın Açıklamaları Şoktan Şoka Soktu... "Ne Yapıyorsunuz?"

Esra Erol'da programında sular bir türlü durulmak bilmiyor. Son zamanlarda sık sık aile olaylarını konu alıp; DNA olaylarıyla gündeme gelen ve dikkatleri üzerine çeken Esra Erol'da yine sosyal medyada çok sayıda kişinin kınadığı bir aile olayı yaşandı. Karısı evden kaçan adamın anlattıkları; duyanları şaşkına çevirdi. Çok sayıda kişi "siz ne yapıyorsunuz ya?", "Bu nasıl olay?" Yorumları altına imza attı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Erol'da yaşanan aile olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu aile olayı da; insanlar arasında "teknolojik aile olayı" olarak değerlendirildi. Karısı evden kaçan adamın canlı yayında hem milyonlara, hem Esra Erol'a anlattıkları herkesi şaşırttı. Sosyal medyada olaya dair birçok kınama yapıldı. İşte tüm detaylar...

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19 May 2021 - 20:22 Ankara- Yaşam

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