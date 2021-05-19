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19 May 2021 - 20:22

Esra Erol'da Milyonların Kınadığı Aile Olayı! Karısı Evden Kaçan Adamın Açıklamaları Şoktan Şoka Soktu... "Ne Yapıyorsunuz?"

Esra Erol'da programında sular bir türlü durulmak bilmiyor. Son zamanlarda sık sık aile olaylarını konu alıp; DNA olaylarıyla gündeme gelen ve dikkatleri üzerine çeken Esra Erol'da yine sosyal medyada çok sayıda kişinin kınadığı bir aile olayı yaşandı. Karısı evden kaçan adamın anlattıkları; duyanları şaşkına çevirdi. Çok sayıda kişi "siz ne yapıyorsunuz ya?", "Bu nasıl olay?" Yorumları altına imza attı.