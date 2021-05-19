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- 19 May 2021 - 21:20 G: 19 May 2021 - 21:33

Sen Çal Kapımı'da Deprem! Hande Erçel Tarih Olacak... Öyle Bir Transfer Yapıldı ki; Hayranlar Çıldırdı! Selin'i ve Balca'yı Herkes Çok Özleyecek!

Sezon finaline giren ve 2021 Haziran'da tekrardan ekranlardaki yerini almaya hazırlanan Sen Çal Kapımı dizisine öyle bir oyuncu transfer edildi ki; dizi hayranları resmen çıldırdı. Gelen isim, öyle bir isim çıktı ki; Selini de, Balca'yı da herkes çok özleyecek! Peki, o oyuncu kim? Hangi karaktere hayat verecek?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yeni sezon hazırlıkları başlayan ve kısa süre sonra 9 Haziran 2021 tarihinde ekranlarda yerini alacak olan Sen Çal Kapımı dizisinde büyük sürpriz yapıldı. Başrol oyuncuları olarak Kerem Bursin ile Hande Erçel'in kendini gösterdiği Sen Çal Kapımı; 9 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacak yeni bölümüyle birlikte çok daha farklı bir senaryoyla, çok daha heyecanlı bir şekilde ekranlardaki yerini geri alacak. Yapılan transferler ve değişikliklerle birlikte dizinin reyting rekortmenliğine koşacağı düşünülüyor! 

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19 May 2021 - 21:20 Ankara- Yaşam

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