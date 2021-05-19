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19 May 2021 - 21:20

Sen Çal Kapımı'da Deprem! Hande Erçel Tarih Olacak... Öyle Bir Transfer Yapıldı ki; Hayranlar Çıldırdı! Selin'i ve Balca'yı Herkes Çok Özleyecek!

Sezon finaline giren ve 2021 Haziran'da tekrardan ekranlardaki yerini almaya hazırlanan Sen Çal Kapımı dizisine öyle bir oyuncu transfer edildi ki; dizi hayranları resmen çıldırdı. Gelen isim, öyle bir isim çıktı ki; Selini de, Balca'yı da herkes çok özleyecek! Peki, o oyuncu kim? Hangi karaktere hayat verecek?