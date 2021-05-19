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- 19 May 2021 - 21:49 G: 19 May 2021 - 22:05

Yasak Elma'nın Yıldızının Flaş Görüntüleri! Herkes "Yazıklar Olsun" Diyor! Mastürbasyon Görüntüleri Gündeme Bomba Gibi Düştü...

Yasak Elma dizisiyle büyük ses uyandıran ünlü oyuncunun, sezon finali öncesi diziden ayrılmasıyla birlikte binlerce Yasak Elma hayranı yapımcı ekibe tepki göstermişti. Söz konusu oyuncunun yeni rol alacağı dizideki mastürbasyon sahnesi ise; diziye tepki gösteren kitlenin, şimdi de oyuncuya tepki göstermesine sebep oldu. Çok sayıda kişi, savunduğu için pişman olduğunu dile getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Snob Magazin tarafından paylaşılan bir habere göre; Yasak Elma dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan ve ayrılışıyla birlikte çok büyük ses uyandıran ünlü oyuncunun yeni rol aldığı filmdeki sahnesi herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medyada bomba etkisi yaratan o sahne ve oyuncu, çok sayıda kişiden tepki görüyor. 

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19 May 2021 - 21:49 - Yaşam

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