Yasak Elma'nın Yıldızının Flaş Görüntüleri! Herkes "Yazıklar Olsun" Diyor! Mastürbasyon Görüntüleri Gündeme Bomba Gibi Düştü...
Yasak Elma dizisiyle büyük ses uyandıran ünlü oyuncunun, sezon finali öncesi diziden ayrılmasıyla birlikte binlerce Yasak Elma hayranı yapımcı ekibe tepki göstermişti. Söz konusu oyuncunun yeni rol alacağı dizideki mastürbasyon sahnesi ise; diziye tepki gösteren kitlenin, şimdi de oyuncuya tepki göstermesine sebep oldu. Çok sayıda kişi, savunduğu için pişman olduğunu dile getirdi.
Snob Magazin tarafından paylaşılan bir habere göre; Yasak Elma dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan ve ayrılışıyla birlikte çok büyük ses uyandıran ünlü oyuncunun yeni rol aldığı filmdeki sahnesi herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medyada bomba etkisi yaratan o sahne ve oyuncu, çok sayıda kişiden tepki görüyor.
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19 May 2021 - 21:49 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.