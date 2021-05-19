Yasak Elma'nın Yıldızının Flaş Görüntüleri! Herkes "Yazıklar Olsun" Diyor! Mastürbasyon Görüntüleri Gündeme Bomba Gibi Düştü...

Snob Magazin tarafından paylaşılan bir habere göre; Yasak Elma dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan ve ayrılışıyla birlikte çok büyük ses uyandıran ünlü oyuncunun yeni rol aldığı filmdeki sahnesi herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medyada bomba etkisi yaratan o sahne ve oyuncu, çok sayıda kişiden tepki görüyor.

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