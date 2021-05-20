Müge Anlı'da Delirten Aşk-ı Memnu Olayı! Dizi Gerçek Oldu, Milyonlar Şok Geçirdi! Böyle Aile Olayı Ne Görüldü, Ne Duyuldu!

ATV ekranlarında yıllardır birçok konuyu ele alan Müge Anlı, ilk kez böyle bir olayı ele aldı. 40 yaşındaki Sude isimli kadının, eşinin amcasına kaçması ise Kanal D ekranlarının bir dönemine damga vurmuş olan Aşk-ı Memnu dizisine benzetildi! Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan bir isim ise “Yok artık” dedirtti.

Bunun yanında Sude’nin teyzesi, canlı yayına Sude’nin kaçtığı Emir Bey’in resimleri verilince “Allah, boyun posun devrilsin” sözlerini dedi, stüdyodan çıkmak istedi ama olmadı, olduğu yere çakıldı! Hemen arkasından ise skandal bir olay gerçekleşti! Canlı yayına, Emir Bey’in askerlik arkadaşı olduğunu iddia eden bir isim katıldı ve skandal sözlere yer verdi. Önce Sude’nin ailesinden helallik isteyen İbrahim Bey, akılları allak bullak etti! Peki, neler oldu?



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