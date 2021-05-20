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- 20 May 2021 - 12:22 G: 20 May 2021 - 12:24

Müge Anlı'da Delirten Aşk-ı Memnu Olayı! Dizi Gerçek Oldu, Milyonlar Şok Geçirdi! Böyle Aile Olayı Ne Görüldü, Ne Duyuldu!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te görülmemiş bir olay yaşandı. Milyonlarca kişiyi ekranlara kilitleyen olay sosyal medya tarafından ve izleyiciler tarafından Aşk-ı Memnu dizisine benzetildi! Böyle aile olayı ise ne görüldü ne duyuldu! Canlı yayında stüdyo resmen yıkıldı! Zavallı kadın daha fazla dayanamadı ve sert zemine olduğu gibi çakıldı!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarında yıllardır birçok konuyu ele alan Müge Anlı, ilk kez böyle bir olayı ele aldı. 40 yaşındaki Sude isimli kadının, eşinin amcasına kaçması ise Kanal D ekranlarının bir dönemine damga vurmuş olan Aşk-ı Memnu dizisine benzetildi! Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan bir isim ise “Yok artık” dedirtti.

Bunun yanında Sude’nin teyzesi, canlı yayına Sude’nin kaçtığı Emir Bey’in resimleri verilince “Allah, boyun posun devrilsin” sözlerini dedi, stüdyodan çıkmak istedi ama olmadı, olduğu yere çakıldı! Hemen arkasından ise skandal bir olay gerçekleşti! Canlı yayına, Emir Bey’in askerlik arkadaşı olduğunu iddia eden bir isim katıldı ve skandal sözlere yer verdi. Önce Sude’nin ailesinden helallik isteyen İbrahim Bey, akılları allak bullak etti! Peki, neler oldu?

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20 May 2021 - 12:22 Ankara- Yaşam

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