Camdaki Kız'la İlgili O Gerçek İfşa Edildi! Milyonlar Resmen Akın Akın Koştu... Arkasındaki İsim ve Nalan'ın Tüm Bilgileri Deşifre Oldu!

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç, Hande Ataizi, Tamer Levent ve Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı dizinin her bölümünde heyecan yükseliyor. Doktor Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan Camdaki Kız kitabından esinlenerek ekranlara gelen dizinin konusu da seyircilerini büyülüyor.

Dizide kullanılan kıyafetler, araçlar ve evlerde merak konusu olup araştırılıyor. Lüks giyimleriyle öne çıkan saygın bir aileyi anlatan dizideki Nalan’ın ve ailesinin yaşadığı yalı ise seyircilerine en çok merak ettiği konulardan biri oluyor. Dizideki yalının arkasında ise büyük bir sır yatıyor. Peki, görkemli ve sırlarla dolu olan yalının ifşası neydi?



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