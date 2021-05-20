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- 20 May 2021 - 13:29 G: 20 May 2021 - 13:34

Sadakatsiz Volkan Milyonları Şaşkına Çevirdi! Diziyi Bıraktı, Gerçek Hayata Geçti! Diziye Yeni Gelen O Oyuncuya Öyle Bir Şey Söyledi ki...

Kanal D ekranlarının en başarılı yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisinde yer alan Volkan, izleyicilerini ve takipçilerini şok içerisinde bıraktı. Milyonları şaşkına çeviren bu olayda Volkan, diziyi bıraktı, gerçek hayata geçti! Diziye yeni gelen ve fırtınalarını estiren o ismine öyle bir şey dedi ki, görenlerin ağzı açık kaldı. Peki, Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk ne dedi?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye yeni isimler giriş yaparken birçok isimde diziden ayrılmıştı. Sezon finaline kısa bir süre kala diziye fırtınalarını estiren bir isim gelmiş ve Asya’yı çok zor duruma sokmuştu. Asya’nın kendisini affedene kadar gitmeyeceğini dile getiren isim şok etkisi yaratmıştı.

Diziye girip ortalığı kavuran isme, Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk, öyle bir şey dedi ki, milyonlar bir gerçekle karşı karşıya kaldı! Peki, diziye yeni giren kişiye ne denildi?

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20 May 2021 - 13:29 Ankara- Magazin

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