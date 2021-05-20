Survivor'ı Önce O Terk Etti Şimdi De En Yakın Arkadaşı Bırakıyor! Yeni Karar Çileden Çıkardı İki Yarışmacı Survivor'dan Ayrıldı

TV8 ekranlarının fenomen programı Survivor 2021, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Tüm dünyada yayınlanan Survivor; şu an hem Romanya hem de Yunanistan’da finale yaklaşıyor. Survivor Yunanistan’dan gelen haberler ise gündeme oturmayı başarıyor. Survivor Yunanistan, bu sene ünlüler ve savaşçıların çetin mücadelesine ev sahipliği yapıyor.

Gündemlerde bomba etkisi yaratan skandal haber ise Survivor Yunanistan'dan geldi. Daha önce hamilelik testi olayıyla sosyal medyada bomba etkisi yaratan Survivor Yunanistan, bu defa bambaşka bir olayla gündemdeki yerini korudu. İzleyicisini çileden çıkartmayı başaran Survivor Yunanistan, sürekli yaşadığı skandallarla Türkiye’de de bir hayli ilgi uyandırıyor.