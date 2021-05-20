Survivor'ı Önce O Terk Etti Şimdi De En Yakın Arkadaşı Bırakıyor! Yeni Karar Çileden Çıkardı İki Yarışmacı Survivor'dan Ayrıldı
Türkiye’nin fenomen programlarından olan Survivor 2021, TV8 ekranları aracılığıyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Yavaş yavaş finale yaklaşan Survivor 2021, parkurların zorluğu ve oyuncular arasındaki gerginliklerle sıkça gündeme geliyor. Türkiye’de haftanın 5 günü izleyicisiyle buluşan Survivor, her geçen gün heyecanı zirveye tırmandırıyor. Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan Survivor Yunanistan ve Survivor Romanya ise finale gün sayıyor. İşte tüm detaylar...
TV8 ekranlarının fenomen programı Survivor 2021, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Tüm dünyada yayınlanan Survivor; şu an hem Romanya hem de Yunanistan’da finale yaklaşıyor. Survivor Yunanistan’dan gelen haberler ise gündeme oturmayı başarıyor. Survivor Yunanistan, bu sene ünlüler ve savaşçıların çetin mücadelesine ev sahipliği yapıyor.
Gündemlerde bomba etkisi yaratan skandal haber ise Survivor Yunanistan'dan geldi. Daha önce hamilelik testi olayıyla sosyal medyada bomba etkisi yaratan Survivor Yunanistan, bu defa bambaşka bir olayla gündemdeki yerini korudu. İzleyicisini çileden çıkartmayı başaran Survivor Yunanistan, sürekli yaşadığı skandallarla Türkiye’de de bir hayli ilgi uyandırıyor.
20 May 2021 - 16:49 - Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.