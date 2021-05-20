Survivor Sergen Herkesin Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkardı! Kendisine Yapılanların Hiçbirini Unutmadı, Tek Tek Açıkladı! Tüm Adayı Resmen İfşa Etti!

Survivor’dan elendikten sonra yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Sergen, adada en çok aç kaldığı için zorlandığını da açıklamıştı. Açlıktan yılan ve salyangoz yediğini dile getiren yarışmacı “yok artık” denilmişti.

Sosyal medya hesabından takipçilerine adadan ayrıldıktan hemen sonra tek tek teşekkür eden Sergen, hayalini kurduğu platformda 120 günü aşkın bir şekilde kaldığı içinde çok mutlu olduğunu açıkladı. Daha sonra ise adada bulunan tüm yarışmacılar hakkında tek tek açıklamalar yaparak kendisine yapılanları unutmadığını gösterdi. Peki, Sergen neler dedi?



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