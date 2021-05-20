Survivor Sergen Herkesin Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkardı! Kendisine Yapılanların Hiçbirini Unutmadı, Tek Tek Açıkladı! Tüm Adayı Resmen İfşa Etti!
Tv8 Ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dengeler değişmeye başladı! Finale kısa bir süre kalmışken birçok isim yarışmadan elenmişti. Sergen ise yarışmaya veda eden isimlerden birisi oldu. Yarışmadan elendikten hemen sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Peki, Sergen neler dedi?
Survivor’dan elendikten sonra yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Sergen, adada en çok aç kaldığı için zorlandığını da açıklamıştı. Açlıktan yılan ve salyangoz yediğini dile getiren yarışmacı “yok artık” denilmişti.
Sosyal medya hesabından takipçilerine adadan ayrıldıktan hemen sonra tek tek teşekkür eden Sergen, hayalini kurduğu platformda 120 günü aşkın bir şekilde kaldığı içinde çok mutlu olduğunu açıkladı. Daha sonra ise adada bulunan tüm yarışmacılar hakkında tek tek açıklamalar yaparak kendisine yapılanları unutmadığını gösterdi. Peki, Sergen neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.