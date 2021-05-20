Ateşkes İçin Gözler İsrail'de! İsrail Basını 24 Saate İşaret Etti!
İsrail ve Filistin arasında gerçekleşecek olan ateşkes için gözler İsrail'de. İsrail basını ateşkes için son 24 saate işaret etti. İşte detaylar...
İsrailli yetkililerin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilmesini beklediği bildirildi.
Walla News'e konuşan ve isimleri açıklanmayan İsrailli yetkililer, Gazze'de ateşkese varılması için Mısır istihbaratı ve Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland aracılığıyla iki ayrı kanaldan görüşmelerin yapıldığını belirtti.
Ateşkes görüşmelerini Mısırlı yetkililerin yönettiği ve bu kişilerin Hamas ile doğrudan irtibat halinde olduğu ifade edildi.
Wennesland'ın ise Hamas yetkilileriyle ateşkesi görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği kaydedildi.
İsrailli yetkililerin ateşkes görüşmelerinde 24 saat içinde ilerleme sağlanmasını bekledikleri aktarıldı.
Habere ilişkin İsrail yönetiminden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
20 May 2021 - 17:51 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.