Esra Erol’da Bir Baba Kıpkırmızı Oldu! Karısı Kadın Ticareti Yapan Kadına Kaçınca Stüdyo İnim İnim İnledi! 2 Çocuk…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da bir baba kıpkırmızı oldu! 14 yıllık eşi Cansen’in başka kadına kaçtığını görünce sinirden ne yapacağını bilemeyen hale gelen Ferdi Bey, stüdyoyu inledi. Avukat Hülya ve Esra Erol ise konu hakkında ne diyeceğini bilemez hale geldi. İki çocuksa…
Esra Erol’un sunumunu yaptığı Esra Erol’da Ferdi Bey, eşinin evden kaçtığını ama kendisini başka biriyle aldatmayacağını bildiğini, nerede olduğunu merak ettiğini dile getirdi. Esra Erol ise ekibiyle birlikte çalışmaları başlattı ve Cansen Hanım’ı ve Cansen Hanım’ın kaçtığı Serpil Hanım’ı canlı yayına çıkarttılar.
Eşini canlı yayında gören Ferdi Bey ise yıkıldı ve ağlamaktan kıpkırmızı oldu. Sinirden yerinden duramayan Ferdi Bey ise “Çocuklarıma ne cevap vereceğim ben! Yanındaki kadının ne iş yaptığını tüm Adana biliyor. Söyle ne diyeceğim ben çocuklara” sözlerini dile getirdi. Cansen ise “Ben çocuklarımı bırakmadım. Kimse çocuklarını bırakamaz” sözlerini dile getirdi. Daha sonra ise skandal sözlere yer verdi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.