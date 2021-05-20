Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 May 2021 - 17:42 G: 20 May 2021 - 17:54

Esra Erol’da Bir Baba Kıpkırmızı Oldu! Karısı Kadın Ticareti Yapan Kadına Kaçınca Stüdyo İnim İnim İnledi! 2 Çocuk…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da bir baba kıpkırmızı oldu! 14 yıllık eşi Cansen’in başka kadına kaçtığını görünce sinirden ne yapacağını bilemeyen hale gelen Ferdi Bey, stüdyoyu inledi. Avukat Hülya ve Esra Erol ise konu hakkında ne diyeceğini bilemez hale geldi. İki çocuksa…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Erol’un sunumunu yaptığı Esra Erol’da Ferdi Bey, eşinin evden kaçtığını ama kendisini başka biriyle aldatmayacağını bildiğini, nerede olduğunu merak ettiğini dile getirdi. Esra Erol ise ekibiyle birlikte çalışmaları başlattı ve Cansen Hanım’ı ve Cansen Hanım’ın kaçtığı Serpil Hanım’ı canlı yayına çıkarttılar.

Eşini canlı yayında gören Ferdi Bey ise yıkıldı ve ağlamaktan kıpkırmızı oldu. Sinirden yerinden duramayan Ferdi Bey ise “Çocuklarıma ne cevap vereceğim ben! Yanındaki kadının ne iş yaptığını tüm Adana biliyor. Söyle ne diyeceğim ben çocuklara” sözlerini dile getirdi. Cansen ise “Ben çocuklarımı bırakmadım. Kimse çocuklarını bırakamaz” sözlerini dile getirdi. Daha sonra ise skandal sözlere yer verdi!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

20 May 2021 - 17:42 Ankara- Magazin

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 20 Mayıs 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 20 Mayıs 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da Milyonların Kınadığı Aile Olayı! Karısı Evden Kaçan Adamın Açıklamaları Şoktan Şoka Soktu... "Ne Yapıyorsunuz?" mask
Esra Erol'da Milyonların Kınadığı Aile Olayı! Karısı Evden Kaçan Adamın Açıklamaları Şoktan Şoka Soktu... "Ne Yapıyorsunuz?"
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 19 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 19 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da TikTok Kullanana Aşık Oldu, Başına Gelmeyen Kalmadı! Nikah Bitti, Karısı Kaçtı! Bir Aile Daha Paramparça Oldu! Esra Erol Şok İçinde… mask
Esra Erol’da TikTok Kullanana Aşık Oldu, Başına Gelmeyen Kalmadı! Nikah Bitti, Karısı Kaçtı! Bir Aile Daha Paramparça Oldu! Esra Erol Şok İçinde…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Mayıs 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Mayıs 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bir Skandal Evlilik Daha! Canlı Yayından Kaçtı, Eşi Çılgına Döndü! Esra Erol, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Stüdyo İnledi… mask
Esra Erol’da Bir Skandal Evlilik Daha! Canlı Yayından Kaçtı, Eşi Çılgına Döndü! Esra Erol, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Stüdyo İnledi…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 17 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 17 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol Resmen Kendinden Geçti! İlk Kez Böyle Görülüyor, Hayranları İzleyince Dondu Kaldı! Hüngür Hüngür Ağladı... mask
Esra Erol Resmen Kendinden Geçti! İlk Kez Böyle Görülüyor, Hayranları İzleyince Dondu Kaldı! Hüngür Hüngür Ağladı...
Esra Erol ve Müge Anlı Çok Büyük Kavga Etti! Kaos Devam Ediyor... ATV Seçim Yapacak; Esra Erol Kovuldu mu? Başka Kanala mı Gidiyor? mask
Esra Erol ve Müge Anlı Çok Büyük Kavga Etti! Kaos Devam Ediyor... ATV Seçim Yapacak; Esra Erol Kovuldu mu? Başka Kanala mı Gidiyor?
Esra Erol Hakkında Öğrenilen Gerçek Tüm Hayranlarına "Yok Artık" Dedirtti! Herkes 30 Sanıyordu, Meğer O 30 Değilmiş! İşte O Gerçek... mask
Esra Erol Hakkında Öğrenilen Gerçek Tüm Hayranlarına "Yok Artık" Dedirtti! Herkes 30 Sanıyordu, Meğer O 30 Değilmiş! İşte O Gerçek...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ateşkes İçin Gözler İsrail'de! İsrail Basını 24 Saate İşaret Etti! mask
Ateşkes İçin Gözler İsrail'de! İsrail Basını 24 Saate İşaret Etti!
Kara Kartallardan Saray Çıkartması! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ı Kabul Etti! mask
Kara Kartallardan Saray Çıkartması! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ı Kabul Etti!
Meral Akşener'e Protesto! Rize'de Beklemediği Tepkiyi Gördü! mask
Meral Akşener'e Protesto! Rize'de Beklemediği Tepkiyi Gördü!
Ebru Şahin Bikinili Fotoğraflarıyla Büyüledi mask
Ebru Şahin Bikinili Fotoğraflarıyla Büyüledi
Survivor Sergen Herkesin Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkardı! Kendisine Yapılanların Hiçbirini Unutmadı, Tek Tek Açıkladı! Tüm Adayı Resmen İfşa Etti! mask
Survivor Sergen Herkesin Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkardı! Kendisine Yapılanların Hiçbirini Unutmadı, Tek Tek Açıkladı! Tüm Adayı Resmen İfşa Etti!
Survivor'ı Önce O Terk Etti Şimdi De En Yakın Arkadaşı Bırakıyor! Yeni Karar Çileden Çıkardı İki Yarışmacı Survivor'dan Ayrıldı mask
Survivor'ı Önce O Terk Etti Şimdi De En Yakın Arkadaşı Bırakıyor! Yeni Karar Çileden Çıkardı İki Yarışmacı Survivor'dan Ayrıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status