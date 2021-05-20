Esra Erol’da Bir Baba Kıpkırmızı Oldu! Karısı Kadın Ticareti Yapan Kadına Kaçınca Stüdyo İnim İnim İnledi! 2 Çocuk…

Esra Erol’un sunumunu yaptığı Esra Erol’da Ferdi Bey, eşinin evden kaçtığını ama kendisini başka biriyle aldatmayacağını bildiğini, nerede olduğunu merak ettiğini dile getirdi. Esra Erol ise ekibiyle birlikte çalışmaları başlattı ve Cansen Hanım’ı ve Cansen Hanım’ın kaçtığı Serpil Hanım’ı canlı yayına çıkarttılar.

Eşini canlı yayında gören Ferdi Bey ise yıkıldı ve ağlamaktan kıpkırmızı oldu. Sinirden yerinden duramayan Ferdi Bey ise “Çocuklarıma ne cevap vereceğim ben! Yanındaki kadının ne iş yaptığını tüm Adana biliyor. Söyle ne diyeceğim ben çocuklara” sözlerini dile getirdi. Cansen ise “Ben çocuklarımı bırakmadım. Kimse çocuklarını bırakamaz” sözlerini dile getirdi. Daha sonra ise skandal sözlere yer verdi!



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