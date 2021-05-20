Survivor’da Skandal Sakatlık! O İsim Resmen İkiye Ayrıldı! Öyle Bir Çekişme Yaşandı Ki, Neredeyse Ölüyordu! Diskalifiye Mi Olacak?
TV8 Ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor’da skandal bir sakatlık yaşandı! O isim resmen ikiye ayrıldı. Çekişmenin ortasında kalan o isim seyircilere de büyük bir şok yaşattı. Acun Medya tarafından yayınlanan fragmanda ekranlara gelen sahneleri yorumlayan Panorama ekibi, oyun karşısında ne diyeceğini bilemedi. Peki, finale sayılı günler kala o isim yaşadığı sorundan dolayı diskalifiye edilecek mi?
Her bölümünde büyük bir heyecanın yaşandığı Survivor’da kısa bir süre önce aileler Dominik Ada’sına gelmişti. İki kez aileleriyle vakit geçirme fırsatı sunan Acun Ilıcalı oldukça zor parkuru da oyun alanına kurdurmuştu. İki kez de Mavi Takım oyunu almış ve ailesiyle vakit geçirmişti. Oyunu alan Mavi takımın sevinci ise hem izleyiciler hem de eski yarışmacı İlayda tarafından abartılı bulunmuştu.
Panorama ekibini ziyaret eden İlayda Şeker, yeni bölüme ait fragmanı izlemişti. Acun Ilıcalı’nın ekibi ise fragmanla birlikte büyük bir şok içinde kalmıştı. Market ödülü için kıyasıya yarışan iki takımdan bir isim ise çok tehlikeli bir alanda sıkıştı! Survivor tarihinde bir ilk olan parkur tüm yarışmacıları heyecanlandırmıştı! Peki, neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Karakullukcu - Poyrazın gitmesi her şey bitmiştir demektir oradan birisi gidecekse oda batuhandır giderse bütün yarışmacılar kavgasız gürültüsüz bir ortamda arkadaşa yarışırk
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.