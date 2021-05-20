Survivor’da Skandal Sakatlık! O İsim Resmen İkiye Ayrıldı! Öyle Bir Çekişme Yaşandı Ki, Neredeyse Ölüyordu! Diskalifiye Mi Olacak?

Her bölümünde büyük bir heyecanın yaşandığı Survivor’da kısa bir süre önce aileler Dominik Ada’sına gelmişti. İki kez aileleriyle vakit geçirme fırsatı sunan Acun Ilıcalı oldukça zor parkuru da oyun alanına kurdurmuştu. İki kez de Mavi Takım oyunu almış ve ailesiyle vakit geçirmişti. Oyunu alan Mavi takımın sevinci ise hem izleyiciler hem de eski yarışmacı İlayda tarafından abartılı bulunmuştu.

Panorama ekibini ziyaret eden İlayda Şeker, yeni bölüme ait fragmanı izlemişti. Acun Ilıcalı’nın ekibi ise fragmanla birlikte büyük bir şok içinde kalmıştı. Market ödülü için kıyasıya yarışan iki takımdan bir isim ise çok tehlikeli bir alanda sıkıştı! Survivor tarihinde bir ilk olan parkur tüm yarışmacıları heyecanlandırmıştı! Peki, neler oldu?



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