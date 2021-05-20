“Aman Ramo Görmesin!” Esra Bilgiç Sosyal Medyayı Topa Tuttu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ıyla Bir Arada! Nutku Tutulan Tutula…

Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Esra Bilgiç’e “Aman Sibel Ramo görmesin” yorumları arka arkaya geldi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren başarılı oyuncuyla bir araya gelen Esra Bilgiç, dikkatleri üzerine çekti. Kanunsuz Topraklar için kısa bir süre önce çalışmalara başlayan ikilinin verdiği pozları görenlerin ise nutku tutuldu!

Başarılı oyunculuğuyla gündemden düşmeyen Esra Bilgiç, Ramo dizisinde unutulmaz bir karaktere hayat vermişti. Ramo’nun gülü olarak bilinen Sibel, Esra Bilgiç’inde oynamaktan keyif aldığı karakterlerden biriydi. Dizide gösterdiği performansla birlikte birçok iş teklifi alan Esra Bilgiç, seçimini Kanunsuz Topraklar dizisinden yana kullanmıştı!



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

