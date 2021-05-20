“Aman Ramo Görmesin!” Esra Bilgiç Sosyal Medyayı Topa Tuttu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ıyla Bir Arada! Nutku Tutulan Tutula…
Show TV ekranlarında fırtınalar estiren Ramo dizisi geçtiğimi aylarda ekranlara veda ederek finalini yapmıştı. Reytingleri iyi olmayan dizinin gözyaşına bakmayan Show TV, final kararını duyurmuş ve dizi apar topar final yapmıştı. Dizide Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç ise hem güzelliği hem de kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Esra Bilgiç’e “Aman Sibel Ramo görmesin” yorumları arka arkaya geldi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren başarılı oyuncuyla bir araya gelen Esra Bilgiç, dikkatleri üzerine çekti. Kanunsuz Topraklar için kısa bir süre önce çalışmalara başlayan ikilinin verdiği pozları görenlerin ise nutku tutuldu!
Başarılı oyunculuğuyla gündemden düşmeyen Esra Bilgiç, Ramo dizisinde unutulmaz bir karaktere hayat vermişti. Ramo’nun gülü olarak bilinen Sibel, Esra Bilgiç’inde oynamaktan keyif aldığı karakterlerden biriydi. Dizide gösterdiği performansla birlikte birçok iş teklifi alan Esra Bilgiç, seçimini Kanunsuz Topraklar dizisinden yana kullanmıştı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.