Survivor Çağrı Diskalifiyesinin Perde Arkasını İlk Kez Anlattı! Olaylar Sanılanın Tam Aksi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolunu Bekliyor…
TV8 ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal açıklama! Diskalifiyesinin perde arkasını en ince ayrıntısına kadar açıklayan Çağrı, dikkatleri üzerine çekti. Olayların sanılan tam aksi olduğunu ise açıklamasında resmen gösterdi. Yarışmaya aylar önce veda eden Çağrı’nın açıklamaları ise sosyal medyayı resmen salladı!
Survivor yarışmasında Murat Ceylan’la girdiği polemikle dolayı, diskalifiye noktasına gelen Çağrı, Acun Ilıcalı’nın verdiği süre zarfınca düşünmek istediğini dile getirmişti. Acun Ilıcalı ise “Burada yapılan yanlış bana yapılan yanlıştır. Gitmen beni mutlu eder” sözlerini dile getirmişti. Survivor’dan ayrıldıktan sonra ilk kez konu hakkında açıklama yapan Çağrı ise skandal sözlere yer vermişti!
Çağrı konu hakkında; "Murat Ceylan'ın sanki bana bağırdığını algıladım. Kendisinden yaş olarak da büyük olduğum için o an gözümde sunuculuktan çıkıp Murat-Çağrı durumuna girdi. Aşırı bir tepki göstermişim. Acun Bey'in 'gitmen beni mutlu eder' söyleminden sonra elektrik kesmiş gibi oldum. Elim ayağım uyuştu, ne yapacağımı bilemedim. Kalmak da çok istiyordum..." sözlerini dile getirmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.