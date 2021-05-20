Survivor Çağrı Diskalifiyesinin Perde Arkasını İlk Kez Anlattı! Olaylar Sanılanın Tam Aksi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolunu Bekliyor…

Survivor yarışmasında Murat Ceylan’la girdiği polemikle dolayı, diskalifiye noktasına gelen Çağrı, Acun Ilıcalı’nın verdiği süre zarfınca düşünmek istediğini dile getirmişti. Acun Ilıcalı ise “Burada yapılan yanlış bana yapılan yanlıştır. Gitmen beni mutlu eder” sözlerini dile getirmişti. Survivor’dan ayrıldıktan sonra ilk kez konu hakkında açıklama yapan Çağrı ise skandal sözlere yer vermişti!

Çağrı konu hakkında; "Murat Ceylan'ın sanki bana bağırdığını algıladım. Kendisinden yaş olarak da büyük olduğum için o an gözümde sunuculuktan çıkıp Murat-Çağrı durumuna girdi. Aşırı bir tepki göstermişim. Acun Bey'in 'gitmen beni mutlu eder' söyleminden sonra elektrik kesmiş gibi oldum. Elim ayağım uyuştu, ne yapacağımı bilemedim. Kalmak da çok istiyordum..." sözlerini dile getirmişti.



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