Kırmızı Oda Dizisi Linç Yemeye Başladı! Yayından Kaldırılması An Meselesi! Acun Ilıcalı Hamlesini Yaptı Yaptı, Yapamadı… “İğreniyorum!”

Yayınlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken Kırmızı Oda dizisinde birbirinden farklı olaylar gelişiyor. Sık sık konuk oyuncuları kadrosuna katan başarılı dizide gerçek hayat hikayeleri gündeme taşınıyor. Dizide şuanda ise Zafer ve Nihal, Zafer’in babası, Sadi ve Mitra konusu işleniyor.

Başrollerinde Binnur Kaya gibi güçlü bir ismin bulunduğu dizi her bölümde farklı bir heyecan yaşatıyor. Ekranlara gelen son bölümde ise Zafer ve Nihal boşanma kararı almıştı. Yeni bölüm fragmanında ise Zafer’in yeni birine aşık olduğu görülünce seyirciler çılgına föndü ve konu hakkında birbirinden sert eleştirler yaparak; artık dizinin saçma bir noktaya geldiğini, televizyondan izlenmesinin bile çok çirkin olduğunu dile getirdiler.



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