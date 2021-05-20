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- 20 May 2021 - 20:27 G: 20 May 2021 - 20:41

Kırmızı Oda Dizisi Linç Yemeye Başladı! Yayından Kaldırılması An Meselesi! Acun Ilıcalı Hamlesini Yaptı Yaptı, Yapamadı… “İğreniyorum!”

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Cuma akşamlarının yıldızı haline gelen başarılı dizi ise yayınlandığı fragmanla birlikte linç yemeğe başladı. Dizinin akışından şikayetçi olanlar ise RTÜK’e duyurduğunu dile getirdi. Yayından kaldırılma tehlikesi yaşayan Kırmızı Oda dizisi için ise Acun Ilıcalı’dan hamle beklenilmeye başlandı! Eğer yapmazsa…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yayınlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken Kırmızı Oda dizisinde birbirinden farklı olaylar gelişiyor. Sık sık konuk oyuncuları kadrosuna katan başarılı dizide gerçek hayat hikayeleri gündeme taşınıyor. Dizide şuanda ise Zafer ve Nihal, Zafer’in babası, Sadi ve Mitra konusu işleniyor.

Başrollerinde Binnur Kaya gibi güçlü bir ismin bulunduğu dizi her bölümde farklı bir heyecan yaşatıyor. Ekranlara gelen son bölümde ise Zafer ve Nihal boşanma kararı almıştı. Yeni bölüm fragmanında ise Zafer’in yeni birine aşık olduğu görülünce seyirciler çılgına föndü ve konu hakkında birbirinden sert eleştirler yaparak; artık dizinin saçma bir noktaya geldiğini, televizyondan izlenmesinin bile çok çirkin olduğunu dile getirdiler.

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20 May 2021 - 20:27 Ankara- Yaşam

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