Kırmızı Oda Dizisi Linç Yemeye Başladı! Yayından Kaldırılması An Meselesi! Acun Ilıcalı Hamlesini Yaptı Yaptı, Yapamadı… “İğreniyorum!”
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Cuma akşamlarının yıldızı haline gelen başarılı dizi ise yayınlandığı fragmanla birlikte linç yemeğe başladı. Dizinin akışından şikayetçi olanlar ise RTÜK’e duyurduğunu dile getirdi. Yayından kaldırılma tehlikesi yaşayan Kırmızı Oda dizisi için ise Acun Ilıcalı’dan hamle beklenilmeye başlandı! Eğer yapmazsa…
Yayınlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken Kırmızı Oda dizisinde birbirinden farklı olaylar gelişiyor. Sık sık konuk oyuncuları kadrosuna katan başarılı dizide gerçek hayat hikayeleri gündeme taşınıyor. Dizide şuanda ise Zafer ve Nihal, Zafer’in babası, Sadi ve Mitra konusu işleniyor.
Başrollerinde Binnur Kaya gibi güçlü bir ismin bulunduğu dizi her bölümde farklı bir heyecan yaşatıyor. Ekranlara gelen son bölümde ise Zafer ve Nihal boşanma kararı almıştı. Yeni bölüm fragmanında ise Zafer’in yeni birine aşık olduğu görülünce seyirciler çılgına föndü ve konu hakkında birbirinden sert eleştirler yaparak; artık dizinin saçma bir noktaya geldiğini, televizyondan izlenmesinin bile çok çirkin olduğunu dile getirdiler.
Devamı>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.