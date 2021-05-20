Sadakatsiz Dizisinde Asya’nın Gerçek Hikayesi Tir Tir Titretti! Milyonların Tüyleri Ürperdi! Meğer Perde Arkasında…

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi yayınlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çekiyor. Yasak aşktan doğan ihanetin her karesi seyircilerin karşısına çıkarken dizi izleyenlerinden sır gibi saklanan Asya’nın ailesine ne olduğu ise resmen ortaya çıktı.

Dizi izleyicisine hitap eden bir dizi olduğundan reyting sıralamasında ilk sırada yerini alan Sadakatsiz dizisine Bennu Yıldırımer, Asya olarak girmişti. Dizinin ikinci Asya’sı ise Asya’nın evine gelerek her şeyi açıklamak istedi. Asya’ya gerçekleri anlatan İkinci Asya ise şok etkisi yarattı.



Devamı>>>>