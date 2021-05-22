Demet Özdemir de Hande Erçel'i Piyasadan Sildi! Önce Evcen, Sonra Özdemir! Hande Erçel Son Popüler Günlerini Yaşıyor...

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, hayran sayısını yükseltmeye devam ederken Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin finaliyle birlikte başka çalışmalara yönelen Demet Özdemir ise kitlesiyle eğlenceli paylaşımlar yapıyor. Her iki isimde sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.

Demet Özdemir’in ise Hande Erçel’i takip etmediği uzun bir süredir biliniyor. Bunun yanında Demet Özdemir sadece Hande Erçel’i değil, aynı zamanda Hande Erçel’in sevgilisi Kerem Bürsin’i ve kardeşi Gamze Erçel’i de takip etmiyor! Söz konusu tüm isimlerde Demet Özdemir’i takip etmiyor. Aralarında yıllardır bir soğukluk olan ikilinin hayranları ise resmen birbirine girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…



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