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- 20 May 2021 - 21:39 G: 20 May 2021 - 21:50

Demet Özdemir ve Hande Erçel 'Birbirine Girdi!' Sosyal Medyada Büyük Kaos Çıktı! İki İsim Arasındaki Gerginlik İvme Kazandı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Hande Erçel birbirine girdi! Bir gönderinin atılmasıyla birlikte sosyal medyada gündem fena halde karıştı! İki ismin arasındaki gerginlik hızla ivme kazandı! Uzun zamandır iki ismin küs olduğu iddia edilirken taraflardan konu hakkında bir açıklama gelmemişti. Şimdi olanlar ise şok etkisi yarattı!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, hayran sayısını yükseltmeye devam ederken Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin finaliyle birlikte başka çalışmalara yönelen Demet Özdemir ise kitlesiyle eğlenceli paylaşımlar yapıyor. Her iki isimde sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.

Demet Özdemir’in ise Hande Erçel’i takip etmediği uzun bir süredir biliniyor. Bunun yanında Demet Özdemir sadece Hande Erçel’i değil, aynı zamanda Hande Erçel’in sevgilisi Kerem Bürsin’i ve kardeşi Gamze Erçel’i de takip etmiyor! Söz konusu tüm isimlerde Demet Özdemir’i takip etmiyor. Aralarında yıllardır bir soğukluk olan ikilinin hayranları ise resmen birbirine girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 May 2021 - 21:39 Ankara- Yaşam

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