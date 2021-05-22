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- 22 May 2021 - 20:10 G: 22 May 2021 - 20:50

Survivor Aleyna Adaya Veda Ediyor! Az Kalsın O Yarışmacıyı Parçalıyordu, Büyük Kaos! Sonuç Diskalifiye Olabilir...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarının arasında yerini alan Survivor yarışmasında Aleyna Kalaycıoğlu Mavi takımın yaptıklarına dayanamadı, sabrı taştı. Kırmızı takım ise Aleyna Kalaycıoğlu’nun arkasında durdu ve iki takım soğuk savaşı resmen başlattı. Seyirciler ise konu hakkında; “Mavi takım kazandığında direk kanalı değişiyorum artık o derece. Birbirlerini tutmasalar cinayet işleyecekler” sözlerini dile getirdiler! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen Survivor yarışmasında dengeler tamamen değişiyor. Kırmızı takım ve Mavi takım arasındaki gerginlikler ise büyümeye devam ediyor. Son bölümde ise Aleyna Kalaycıoğlu çileden çıktı ve sesi titreye titreye, Mavi takımdan çektiklerini anlattı!

Son zamanların en popüler yarışmalarından biri olan Survivor’da yaşanılanlar seyircilerde büyük bir şok etkisi yaratıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan yarışmada Mavi takım ise artık seyircinin hiç hoşuna gitmiyor. Sık sık sosyal medya üzerinden konu hakkında yorumlar yapan seyircilerin hemen yanında ise Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takım hakkında şikayetlerini gündeme getirdi. Peki, Kalaycıoğlu neler dedi?

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22 May 2021 - 20:10 Ankara- Yaşam

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