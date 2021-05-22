Survivor Aleyna Adaya Veda Ediyor! Az Kalsın O Yarışmacıyı Parçalıyordu, Büyük Kaos! Sonuç Diskalifiye Olabilir...

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen Survivor yarışmasında dengeler tamamen değişiyor. Kırmızı takım ve Mavi takım arasındaki gerginlikler ise büyümeye devam ediyor. Son bölümde ise Aleyna Kalaycıoğlu çileden çıktı ve sesi titreye titreye, Mavi takımdan çektiklerini anlattı!

Son zamanların en popüler yarışmalarından biri olan Survivor’da yaşanılanlar seyircilerde büyük bir şok etkisi yaratıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan yarışmada Mavi takım ise artık seyircinin hiç hoşuna gitmiyor. Sık sık sosyal medya üzerinden konu hakkında yorumlar yapan seyircilerin hemen yanında ise Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takım hakkında şikayetlerini gündeme getirdi. Peki, Kalaycıoğlu neler dedi?



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