Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kırmızı Oda’ya Gidiyor! Volkan İpleri Kopardı, İki Dizi Bir Konuyu Ele Aldı! Final Bölümünde Ortalık İnleyecek…

Sadakatsiz dizisinde saplantılı aşık bir kişiye hayat veren Melis Sezen, Kırmızı Oda dizisine transfer olacak. Kırmızı Oda dizisinde daha önce Nazlı karakterine hayat veren Pınar Deniz’de saplanalı bir aşk yaşadığı eşinden kurtulmuş ve diziden iyileşerek ayrılmıştı. Peki, Kırmızı Oda dizisine Derin nasıl transfer olacak?

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Volkan için her şeyi yapan Derin, son zamanlarda seyircisine psikolojisinin bozulduğunu net bir şekilde göstermişti. Kaçırıldığını düşündürmek isterken kaçırılan Derin, daha sonra Asya’yı da kendi oyununa çekmişti. Peki, Kırmızı Oda dizisine Derin, nasıl gidecek?



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