Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kırmızı Oda’ya Gidiyor! Volkan İpleri Kopardı, İki Dizi Bir Konuyu Ele Aldı! Final Bölümünde Ortalık İnleyecek…
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde Sadakatsiz rüzgarları esmeye başlayacak! Sezon finaline sayılı günler kalmışken Sadakatsiz dizisinden gelen bu hamle ağızların açık kalmasına neden oldu! Volkan artık ipleri kopardı, iki dizi resmen bir konuyu ele aldı. Final bölümüyle ortalığı inletecek iki dizi dengelerin değişmesine neden olacak!
Sadakatsiz dizisinde saplantılı aşık bir kişiye hayat veren Melis Sezen, Kırmızı Oda dizisine transfer olacak. Kırmızı Oda dizisinde daha önce Nazlı karakterine hayat veren Pınar Deniz’de saplanalı bir aşk yaşadığı eşinden kurtulmuş ve diziden iyileşerek ayrılmıştı. Peki, Kırmızı Oda dizisine Derin nasıl transfer olacak?
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Volkan için her şeyi yapan Derin, son zamanlarda seyircisine psikolojisinin bozulduğunu net bir şekilde göstermişti. Kaçırıldığını düşündürmek isterken kaçırılan Derin, daha sonra Asya’yı da kendi oyununa çekmişti. Peki, Kırmızı Oda dizisine Derin, nasıl gidecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.