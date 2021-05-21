Haberler Ankara Haberler Ankara
- 21 May 2021 - 10:46 G: 21 May 2021 - 10:49

Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kırmızı Oda’ya Gidiyor! Volkan İpleri Kopardı, İki Dizi Bir Konuyu Ele Aldı! Final Bölümünde Ortalık İnleyecek…

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde Sadakatsiz rüzgarları esmeye başlayacak! Sezon finaline sayılı günler kalmışken Sadakatsiz dizisinden gelen bu hamle ağızların açık kalmasına neden oldu! Volkan artık ipleri kopardı, iki dizi resmen bir konuyu ele aldı. Final bölümüyle ortalığı inletecek iki dizi dengelerin değişmesine neden olacak!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sadakatsiz dizisinde saplantılı aşık bir kişiye hayat veren Melis Sezen, Kırmızı Oda dizisine transfer olacak. Kırmızı Oda dizisinde daha önce Nazlı karakterine hayat veren Pınar Deniz’de saplanalı bir aşk yaşadığı eşinden kurtulmuş ve diziden iyileşerek ayrılmıştı. Peki, Kırmızı Oda dizisine Derin nasıl transfer olacak?

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Volkan için her şeyi yapan Derin, son zamanlarda seyircisine psikolojisinin bozulduğunu net bir şekilde göstermişti. Kaçırıldığını düşündürmek isterken kaçırılan Derin, daha sonra Asya’yı da kendi oyununa çekmişti. Peki, Kırmızı Oda dizisine Derin, nasıl gidecek?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

21 May 2021 - 10:46 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah 21 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim mask
Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah 21 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim
Sadakatsiz Dizisinde Asya’nın Gerçek Hikayesi Tir Tir Titretti! Milyonların Tüyleri Ürperdi! Meğer Perde Arkasında… mask
Sadakatsiz Dizisinde Asya’nın Gerçek Hikayesi Tir Tir Titretti! Milyonların Tüyleri Ürperdi! Meğer Perde Arkasında…
Kırmızı Oda Dizisi Linç Yemeye Başladı! Yayından Kaldırılması An Meselesi! Acun Ilıcalı Hamlesini Yaptı Yaptı, Yapamadı… “İğreniyorum!” mask
Kırmızı Oda Dizisi Linç Yemeye Başladı! Yayından Kaldırılması An Meselesi! Acun Ilıcalı Hamlesini Yaptı Yaptı, Yapamadı… “İğreniyorum!”
Sadakatsiz Dizisinde Burak Sergen Sürprizi! Haluk Güçlü Böyle Geri Döndü! mask
Sadakatsiz Dizisinde Burak Sergen Sürprizi! Haluk Güçlü Böyle Geri Döndü!
Camdaki Kız Oyuncusu Hakkında Skandal Gerçekler Tek Tek Ortaya Çıktı! Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! Meğer Sedat’ın Annesi… mask
Camdaki Kız Oyuncusu Hakkında Skandal Gerçekler Tek Tek Ortaya Çıktı! Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! Meğer Sedat’ın Annesi…
Bir Zamanlar Çukurova 97. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2021Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 97. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2021Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acun Ilıcalı Yılın Bombasını Patlattı! Tüm Dizilerin Üzerini Resmen Çizdi, Hepsi Tek Tek Final Yapacak! Öyle Bir Diziyle Geliyor Ki… mask
Acun Ilıcalı Yılın Bombasını Patlattı! Tüm Dizilerin Üzerini Resmen Çizdi, Hepsi Tek Tek Final Yapacak! Öyle Bir Diziyle Geliyor Ki…
Akrep Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Demet Özdemir ve Hande Erçel 'Birbirine Girdi!' Sosyal Medyada Büyük Kaos Çıktı! İki İsim Arasındaki Gerginlik İvme Kazandı! Neler Oluyor? mask
Demet Özdemir ve Hande Erçel 'Birbirine Girdi!' Sosyal Medyada Büyük Kaos Çıktı! İki İsim Arasındaki Gerginlik İvme Kazandı! Neler Oluyor?
“Aman Ramo Görmesin!” Esra Bilgiç Sosyal Medyayı Topa Tuttu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ıyla Bir Arada! Nutku Tutulan Tutula… mask
“Aman Ramo Görmesin!” Esra Bilgiç Sosyal Medyayı Topa Tuttu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ıyla Bir Arada! Nutku Tutulan Tutula…
Ebru Şahin Bikinili Fotoğraflarıyla Büyüledi mask
Ebru Şahin Bikinili Fotoğraflarıyla Büyüledi
Camdaki Kız Oyuncusu Hakkında Skandal Gerçekler Tek Tek Ortaya Çıktı! Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! Meğer Sedat’ın Annesi… mask
Camdaki Kız Oyuncusu Hakkında Skandal Gerçekler Tek Tek Ortaya Çıktı! Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! Meğer Sedat’ın Annesi…
Hande Erçel ve Bülent Ersoy Güçlerini Birleştirdi! Hande Erçel Dava Açtı, Bülent Ersoy Çılgına Döndü! mask
Hande Erçel ve Bülent Ersoy Güçlerini Birleştirdi! Hande Erçel Dava Açtı, Bülent Ersoy Çılgına Döndü!
Acun Ilıcalı Survivor Batuhan’ın Elinden Tuttu! Artık Şampiyon Olmasına Gerek Yok! Şampiyondan Daha Fazla Kazanacak, Servete Doyacak! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Survivor Batuhan’ın Elinden Tuttu! Artık Şampiyon Olmasına Gerek Yok! Şampiyondan Daha Fazla Kazanacak, Servete Doyacak! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Yılın Bombasını Patlattı! Tüm Dizilerin Üzerini Resmen Çizdi, Hepsi Tek Tek Final Yapacak! Öyle Bir Diziyle Geliyor Ki… mask
Acun Ilıcalı Yılın Bombasını Patlattı! Tüm Dizilerin Üzerini Resmen Çizdi, Hepsi Tek Tek Final Yapacak! Öyle Bir Diziyle Geliyor Ki…
Söylemezsem Olmaz’da Demet Akalın ve Alişan Savaşı! ARTO Açıkladı, Demet Akalın ve Alişan Yayından Kaldırılıyor! İşte Perde Arkasındaki Gerçekler… mask
Söylemezsem Olmaz’da Demet Akalın ve Alişan Savaşı! ARTO Açıkladı, Demet Akalın ve Alişan Yayından Kaldırılıyor! İşte Perde Arkasındaki Gerçekler…
Sadakatsiz Volkan Milyonları Şaşkına Çevirdi! Diziyi Bıraktı, Gerçek Hayata Geçti! Diziye Yeni Gelen O Oyuncuya Öyle Bir Şey Söyledi ki... mask
Sadakatsiz Volkan Milyonları Şaşkına Çevirdi! Diziyi Bıraktı, Gerçek Hayata Geçti! Diziye Yeni Gelen O Oyuncuya Öyle Bir Şey Söyledi ki...
Camdaki Kız'la İlgili O Gerçek İfşa Edildi! Milyonlar Resmen Akın Akın Koştu... Arkasındaki İsim ve Nalan'ın Tüm Bilgileri Deşifre Oldu! mask
Camdaki Kız'la İlgili O Gerçek İfşa Edildi! Milyonlar Resmen Akın Akın Koştu... Arkasındaki İsim ve Nalan'ın Tüm Bilgileri Deşifre Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çileğin bilinmeyen 12 önemli faydası! Günde 10-12 adet tüketirseniz… mask
Çileğin bilinmeyen 12 önemli faydası! Günde 10-12 adet tüketirseniz…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Sabrı Tükendi! Takım Arkadaşları Tutmasa Tüm Takımı Parçalayacak! Bardaktan Taşan Son Damla, Cinayet Sebebi Bile Olabilir! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Sabrı Tükendi! Takım Arkadaşları Tutmasa Tüm Takımı Parçalayacak! Bardaktan Taşan Son Damla, Cinayet Sebebi Bile Olabilir!
Ulucanlar Cezaevi Müzesi sizleri bekliyor mask
Ulucanlar Cezaevi Müzesi sizleri bekliyor
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
21 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
21 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Koronavirüs Salgınında Fahrettin Koca Resmen Açıkladı! Salgının Final Tarihi Açıklandı! “Gözün Aydın Türkiye!” mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Fahrettin Koca Resmen Açıkladı! Salgının Final Tarihi Açıklandı! “Gözün Aydın Türkiye!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status