Müge Anlı Konuğuna Öyle Bir Laf Soktu Ki Duyanlar Şaşırdı: "Bir Yerlerde Karşıma Çıkma..."
Ekranların fenomen yüzü Müge Anlı, kendi adını verdiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaya devam ediyor. Uzunca bir süre sosyal medyadan uzak durmayı başaran Müge Anlı, geçtiğimiz ay kendisine bir Instagram hesabı açmıştı. Sevenleriyle oradan iletişim halinde kalmak istediğini söyleyen Müge Anlı, sosyal medyadaki renkli paylaşımlarıyla da gündem olmayı başardı. Bugünkü programdan önce konukları için söylediği şarkı ise herkesi çok şaşırttı. İşte detaylar...
Sevenlerinin karşısına her sabah saat 10.00’da canlı yayın ile çıkan Müge Anlı, ATV ekranları aracılığıyla izleyicisiyle buluşuyor. Uzun süredir sosyal medyada bulunmaya karşı olan Müge Anlı, sosyal medyada hiçbir hesabı olmadan programında reyting rekorları kırmayı başarıyordu. Geçtiğimiz ay radikal karar alan Müge Anlı, izleyenlerinin ısrarlarına dayanamayarak Instagram hesabı açmaya karar verdi. Milyonlarca kişi tarafından aynı gün takibe alınan Müge Anlı, söylediği şarkılarla sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Müge Anlı’nın bugün söylediği şarkı ise herkesi çok şaşırttı.
21 May 2021 - 14:19 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.