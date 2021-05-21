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21 May 2021 - 14:19

Müge Anlı Konuğuna Öyle Bir Laf Soktu Ki Duyanlar Şaşırdı: "Bir Yerlerde Karşıma Çıkma..."

Ekranların fenomen yüzü Müge Anlı, kendi adını verdiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaya devam ediyor. Uzunca bir süre sosyal medyadan uzak durmayı başaran Müge Anlı, geçtiğimiz ay kendisine bir Instagram hesabı açmıştı. Sevenleriyle oradan iletişim halinde kalmak istediğini söyleyen Müge Anlı, sosyal medyadaki renkli paylaşımlarıyla da gündem olmayı başardı. Bugünkü programdan önce konukları için söylediği şarkı ise herkesi çok şaşırttı. İşte detaylar...