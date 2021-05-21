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- 21 May 2021 - 14:19 G: 21 May 2021 - 15:10

Müge Anlı Konuğuna Öyle Bir Laf Soktu Ki Duyanlar Şaşırdı: "Bir Yerlerde Karşıma Çıkma..."

Ekranların fenomen yüzü Müge Anlı, kendi adını verdiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaya devam ediyor. Uzunca bir süre sosyal medyadan uzak durmayı başaran Müge Anlı, geçtiğimiz ay kendisine bir Instagram hesabı açmıştı. Sevenleriyle oradan iletişim halinde kalmak istediğini söyleyen Müge Anlı, sosyal medyadaki renkli paylaşımlarıyla da gündem olmayı başardı. Bugünkü programdan önce konukları için söylediği şarkı ise herkesi çok şaşırttı. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Sevenlerinin karşısına her sabah saat 10.00’da canlı yayın ile çıkan Müge Anlı, ATV ekranları aracılığıyla izleyicisiyle buluşuyor. Uzun süredir sosyal medyada bulunmaya karşı olan Müge Anlı, sosyal medyada hiçbir hesabı olmadan programında reyting rekorları kırmayı başarıyordu. Geçtiğimiz ay radikal karar alan Müge Anlı, izleyenlerinin ısrarlarına dayanamayarak Instagram hesabı açmaya karar verdi. Milyonlarca kişi tarafından aynı gün takibe alınan Müge Anlı, söylediği şarkılarla sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Müge Anlı’nın bugün söylediği şarkı ise herkesi çok şaşırttı.

21 May 2021 - 14:19 - Müge Anlı Haberleri

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