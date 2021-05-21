Masumiyet Dizisi Ekrana Veda Ediyor! Masumiyet 13. Ve Final Bölümü Fragmanı Yayınlandı!
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Masumiyet, aldığı kararla izleyenlerini bir hayli üzdü. Ekranlara veda etme kararı alan Masumiyet, ilginç konusu ve usta oyuncu kadrosuyla dizi piyasasına tutunamadı. Dizinin sevenleri kadar Hülya Avşar’ı da kızdıran ani final kararının detayları ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. Masumiyet dizisi final mi yapıyor? Masumiyet dizisi ne zaman ve neden final yapıyor? İşte konuyla ilgili tüm detaylar….
FOX TV’nin çiçeği burnunda dizisi Masumiyet, Bahar ve kızı Ela’nın hayatı etrafında şekilleniyordu. Yapımcı koltuğunda Faruk Turgut’un oturduğu Masumiyet’in başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın yer alıyordu. Bir süredir final yapacağı konuşulan Masumiyet'in reytinglere mi yenildiği merak edilmeye başlandı. Dizinin gününü değiştiren yayıncı kuruluş, istediği sonucu alamayınca yapım ekibi ile birlikte final kararı aldı. 13.bölümü ile ekranlara veda edecek olan Masumiyet, final fragmanı ise yayınladı. Ela ve İlker'in evlendiklerini açıkladığı final fragmanı izleyenlerini şimdiden merak ettirmeyi başardı. Dizinin usta oyuncularından Hülya Avşar'ın ise yapım şirketi Gold Film'e ani final kararı nedeniyle tepki gösterdiği ortaya atılmıştı.
21 May 2021 - 14:22 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.