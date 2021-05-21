Haberler Ankara Haberler Ankara
- 21 May 2021 - 14:22 G: 21 May 2021 - 14:27

Masumiyet Dizisi Ekrana Veda Ediyor! Masumiyet 13. Ve Final Bölümü Fragmanı Yayınlandı!

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Masumiyet, aldığı kararla izleyenlerini bir hayli üzdü. Ekranlara veda etme kararı alan Masumiyet, ilginç konusu ve usta oyuncu kadrosuyla dizi piyasasına tutunamadı. Dizinin sevenleri kadar Hülya Avşar’ı da kızdıran ani final kararının detayları ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. Masumiyet dizisi final mi yapıyor? Masumiyet dizisi ne zaman ve neden final yapıyor? İşte konuyla ilgili tüm detaylar….

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

FOX TV’nin çiçeği burnunda dizisi Masumiyet, Bahar ve kızı Ela’nın hayatı etrafında şekilleniyordu. Yapımcı koltuğunda Faruk Turgut’un oturduğu Masumiyet’in başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın yer alıyordu. Bir süredir final yapacağı konuşulan Masumiyet'in reytinglere mi yenildiği merak edilmeye başlandı. Dizinin gününü değiştiren yayıncı kuruluş, istediği sonucu alamayınca yapım ekibi ile birlikte final kararı aldı. 13.bölümü ile ekranlara veda edecek olan Masumiyet, final fragmanı ise yayınladı. Ela ve İlker'in evlendiklerini açıkladığı final fragmanı izleyenlerini şimdiden merak ettirmeyi başardı. Dizinin usta oyuncularından Hülya Avşar'ın ise yapım şirketi Gold Film'e ani final kararı nedeniyle tepki gösterdiği ortaya atılmıştı.

21 May 2021 - 14:22 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz'de Radikal Karar: Sezon Finali Tarihi Değişti mask
Sadakatsiz'de Radikal Karar: Sezon Finali Tarihi Değişti
Sen Çal Kapımı Dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medya Bununla Çalkalanıyor! “Balkabağını Gören Var mı?” mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medya Bununla Çalkalanıyor! “Balkabağını Gören Var mı?”
Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm Full İzle! 21 Mayıs 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm Full İzle! 21 Mayıs 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 38. Bölüm Full İzle! 21 Mayıs 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 38. Bölüm Full İzle! 21 Mayıs 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bozkır Arslanı Celaleddin 1. Bölüm Full İzle! 21 Mayıs 2021 Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bozkır Arslanı Celaleddin 1. Bölüm Full İzle! 21 Mayıs 2021 Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 590. Bölüm Full İzle! 21 Mayıs 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 590. Bölüm Full İzle! 21 Mayıs 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Anneler 150. Bölüm Tek Parça İzle! 21 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Anneler 150. Bölüm Tek Parça İzle! 21 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kırmızı Oda’ya Gidiyor! Volkan İpleri Kopardı, İki Dizi Bir Konuyu Ele Aldı! Final Bölümünde Ortalık İnleyecek… mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kırmızı Oda’ya Gidiyor! Volkan İpleri Kopardı, İki Dizi Bir Konuyu Ele Aldı! Final Bölümünde Ortalık İnleyecek…
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah 21 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim mask
Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah 21 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müge Anlı Konuğuna Öyle Bir Laf Soktu Ki Duyanlar Şaşırdı: "Bir Yerlerde Karşıma Çıkma..." mask
Müge Anlı Konuğuna Öyle Bir Laf Soktu Ki Duyanlar Şaşırdı: "Bir Yerlerde Karşıma Çıkma..."
Sadakatsiz'de Radikal Karar: Sezon Finali Tarihi Değişti mask
Sadakatsiz'de Radikal Karar: Sezon Finali Tarihi Değişti
Sen Çal Kapımı Dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medya Bununla Çalkalanıyor! “Balkabağını Gören Var mı?” mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medya Bununla Çalkalanıyor! “Balkabağını Gören Var mı?”
Sergen Yalçın'ın Sevgilisi Lisaveti Karibskaya Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nereli? mask
Sergen Yalçın'ın Sevgilisi Lisaveti Karibskaya Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nereli?
Altın Yere Sağlam Basıyor! Fiyatını Sabitledi! mask
Altın Yere Sağlam Basıyor! Fiyatını Sabitledi!
Sepet Dolusu Fırsatlar MediaMarkt’ta mask
Sepet Dolusu Fırsatlar MediaMarkt’ta

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status