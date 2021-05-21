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21 May 2021 - 14:22

Masumiyet Dizisi Ekrana Veda Ediyor! Masumiyet 13. Ve Final Bölümü Fragmanı Yayınlandı!

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Masumiyet, aldığı kararla izleyenlerini bir hayli üzdü. Ekranlara veda etme kararı alan Masumiyet, ilginç konusu ve usta oyuncu kadrosuyla dizi piyasasına tutunamadı. Dizinin sevenleri kadar Hülya Avşar’ı da kızdıran ani final kararının detayları ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. Masumiyet dizisi final mi yapıyor? Masumiyet dizisi ne zaman ve neden final yapıyor? İşte konuyla ilgili tüm detaylar….