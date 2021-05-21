Haberler Ankara Haberler Ankara
- 21 May 2021 - 14:45 G: 21 May 2021 - 14:55

Survivor Hanzade'den Batuhan Hakkında Skandal Açıklama! Ortaya Belgelerini Döktü, Milyonları Çıldırttı! “Batuhan Olmasaydı Ben Şampiyon Olabilirdim!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce elenen Hanzade, Batuhan hakkında skandal açıklamalara yer verdi. Ortaya belgelerle birlikte çıkan Hanzade’nin açakalmaları ise “Batuhan olmasaydı ben şampiyon olurdum” algısını oluşturdu! Hakan Hatipoğlu ise konu hakkında düşüncelerini dile getirdi. Peki, neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce elenen Hanzade ise Batuhan hakkında ilk kez açıklama yaptı. Hanzade, “Şampiyonluk adaylarından birisi Batuhan değil mi? Yüzdelere bakıldığında benim haftalarca Batuhan’ın bir altında olduğum görülmüş. Benim bundan içeride bir bilgim olsaydı şuan burada olmazdım” sözlerini dile getirdi.

Hanzade açıklamalarına “Ben bu algının çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Orası bir yarışma, ben şampiyonluk adayının hemen altındaymışım hem de haftalarca” yorumuyla devam edince Hakan Hatipoğlu ise konu hakkında bir açıklama yaparak, Hanzade’yi şoka uğrattı. Peki, Hakan Hatipoğlu, Hanzade’ye neler söyledi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

21 May 2021 - 14:45 - Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Poyraz Kıskançlıktan Deliye Dönecek! Ayşe Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Poyraz Dumur Oldu! Önce Steven’la Sonra Dora’yla… mask
Survivor Poyraz Kıskançlıktan Deliye Dönecek! Ayşe Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Poyraz Dumur Oldu! Önce Steven’la Sonra Dora’yla…
Survivor'da Dora: Küfür Etmedi Ama "Keşke Etseydi" Dedirtti! İsmail ve Kırmızı Takıma Öyle Bir Şey Yaptı Ki... mask
Survivor'da Dora: Küfür Etmedi Ama "Keşke Etseydi" Dedirtti! İsmail ve Kırmızı Takıma Öyle Bir Şey Yaptı Ki...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Sabrı Tükendi! Takım Arkadaşları Tutmasa Tüm Takımı Parçalayacak! Bardaktan Taşan Son Damla, Cinayet Sebebi Bile Olabilir! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Sabrı Tükendi! Takım Arkadaşları Tutmasa Tüm Takımı Parçalayacak! Bardaktan Taşan Son Damla, Cinayet Sebebi Bile Olabilir!
Survivor Hanzade Bikinili Pozlarıyla Ateşleri Yükseltti! Son haliyle büyüledi! mask
Survivor Hanzade Bikinili Pozlarıyla Ateşleri Yükseltti! Son haliyle büyüledi!
Survivor Çağrı Diskalifiyesinin Perde Arkasını İlk Kez Anlattı! Olaylar Sanılanın Tam Aksi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolunu Bekliyor… mask
Survivor Çağrı Diskalifiyesinin Perde Arkasını İlk Kez Anlattı! Olaylar Sanılanın Tam Aksi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolunu Bekliyor…
Survivor’da Skandal Sakatlık! O İsim Resmen İkiye Ayrıldı! Öyle Bir Çekişme Yaşandı Ki, Neredeyse Ölüyordu! Diskalifiye Mi Olacak? mask
Survivor’da Skandal Sakatlık! O İsim Resmen İkiye Ayrıldı! Öyle Bir Çekişme Yaşandı Ki, Neredeyse Ölüyordu! Diskalifiye Mi Olacak?
Survivor Sergen Herkesin Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkardı! Kendisine Yapılanların Hiçbirini Unutmadı, Tek Tek Açıkladı! Tüm Adayı Resmen İfşa Etti! mask
Survivor Sergen Herkesin Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkardı! Kendisine Yapılanların Hiçbirini Unutmadı, Tek Tek Açıkladı! Tüm Adayı Resmen İfşa Etti!
Survivor'ı Önce O Terk Etti Şimdi De En Yakın Arkadaşı Bırakıyor! Yeni Karar Çileden Çıkardı İki Yarışmacı Survivor'dan Ayrıldı mask
Survivor'ı Önce O Terk Etti Şimdi De En Yakın Arkadaşı Bırakıyor! Yeni Karar Çileden Çıkardı İki Yarışmacı Survivor'dan Ayrıldı
Acun Ilıcalı Survivor Batuhan’ın Elinden Tuttu! Artık Şampiyon Olmasına Gerek Yok! Şampiyondan Daha Fazla Kazanacak, Servete Doyacak! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Survivor Batuhan’ın Elinden Tuttu! Artık Şampiyon Olmasına Gerek Yok! Şampiyondan Daha Fazla Kazanacak, Servete Doyacak! Neler Oluyor?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 20 Mayıs 2021 Perşembe Survivor 98. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 20 Mayıs 2021 Perşembe Survivor 98. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kadınlar Bu Yöntemi Kullanarak SGK’dan Tam 6 Yıl Erken Emekli Olabiliyor! mask
Kadınlar Bu Yöntemi Kullanarak SGK’dan Tam 6 Yıl Erken Emekli Olabiliyor!
Survivor Hanzade Batuhan Hakkında Skandal Açıklama! Ortaya Belgelerini Döktü, Milyonları Çıldırttı! “Batuhan Olmasaydı Ben Şampiyon Olabilirdim!” mask
Survivor Hanzade Batuhan Hakkında Skandal Açıklama! Ortaya Belgelerini Döktü, Milyonları Çıldırttı! “Batuhan Olmasaydı Ben Şampiyon Olabilirdim!”
Masumiyet Dizisi Ekrana Veda Ediyor! Masumiyet 13. Ve Final Bölümü Fragmanı Yayınlandı! mask
Masumiyet Dizisi Ekrana Veda Ediyor! Masumiyet 13. Ve Final Bölümü Fragmanı Yayınlandı!
Müge Anlı Konuğuna Öyle Bir Laf Soktu Ki Duyanlar Şaşırdı: "Bir Yerlerde Karşıma Çıkma..." mask
Müge Anlı Konuğuna Öyle Bir Laf Soktu Ki Duyanlar Şaşırdı: "Bir Yerlerde Karşıma Çıkma..."
Sadakatsiz'de Radikal Karar: Sezon Finali Tarihi Değişti mask
Sadakatsiz'de Radikal Karar: Sezon Finali Tarihi Değişti
Sen Çal Kapımı Dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medya Bununla Çalkalanıyor! “Balkabağını Gören Var mı?” mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medya Bununla Çalkalanıyor! “Balkabağını Gören Var mı?”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status