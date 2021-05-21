Survivor Hanzade'den Batuhan Hakkında Skandal Açıklama! Ortaya Belgelerini Döktü, Milyonları Çıldırttı! “Batuhan Olmasaydı Ben Şampiyon Olabilirdim!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce elenen Hanzade, Batuhan hakkında skandal açıklamalara yer verdi. Ortaya belgelerle birlikte çıkan Hanzade’nin açakalmaları ise “Batuhan olmasaydı ben şampiyon olurdum” algısını oluşturdu! Hakan Hatipoğlu ise konu hakkında düşüncelerini dile getirdi. Peki, neler oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce elenen Hanzade ise Batuhan hakkında ilk kez açıklama yaptı. Hanzade, “Şampiyonluk adaylarından birisi Batuhan değil mi? Yüzdelere bakıldığında benim haftalarca Batuhan’ın bir altında olduğum görülmüş. Benim bundan içeride bir bilgim olsaydı şuan burada olmazdım” sözlerini dile getirdi.
Hanzade açıklamalarına “Ben bu algının çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Orası bir yarışma, ben şampiyonluk adayının hemen altındaymışım hem de haftalarca” yorumuyla devam edince Hakan Hatipoğlu ise konu hakkında bir açıklama yaparak, Hanzade’yi şoka uğrattı. Peki, Hakan Hatipoğlu, Hanzade’ye neler söyledi?
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21 May 2021 - 14:45 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.