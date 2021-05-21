Survivor Hanzade'den Batuhan Hakkında Skandal Açıklama! Ortaya Belgelerini Döktü, Milyonları Çıldırttı! “Batuhan Olmasaydı Ben Şampiyon Olabilirdim!”

Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce elenen Hanzade ise Batuhan hakkında ilk kez açıklama yaptı. Hanzade, “Şampiyonluk adaylarından birisi Batuhan değil mi? Yüzdelere bakıldığında benim haftalarca Batuhan’ın bir altında olduğum görülmüş. Benim bundan içeride bir bilgim olsaydı şuan burada olmazdım” sözlerini dile getirdi.

Hanzade açıklamalarına “Ben bu algının çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Orası bir yarışma, ben şampiyonluk adayının hemen altındaymışım hem de haftalarca” yorumuyla devam edince Hakan Hatipoğlu ise konu hakkında bir açıklama yaparak, Hanzade’yi şoka uğrattı. Peki, Hakan Hatipoğlu, Hanzade’ye neler söyledi?



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