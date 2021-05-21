Rusya'dan Siber Dünyaya Geçit Yok! Temsilci Bulundurma Zorunluluğu Getirdi!
Son günlerde Rusya'nın başta Apple olmak üzere bir çok bilişim şirketiyle sıkıntılar yaşaması radikal kararları da beraberinde getirdi. Rusya bundan sonra bilişim şirketlerine temsilci bulundurma zorunluluğu getirdi. İşte detaylar...
MOSKOVA (AA) – Rusya, günlük kullanıcı sayısı 500 bini aşan yabancı bilişim şirketlerine ülkede temsilci bulundurma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekilleri tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre, toplam kullanıcı sayısı 500 bini geçen yabancı şirketlerinin Rusya’da temsilci bulundurmaları gerekecek.
Tasarıya göre, ofis, şube veya tüzel kişilik şeklinde olması gereken söz konusu temsilciliklerin, ana şirketler ile Rusya’daki resmi makamlar arasında etkileşimin ana kanalı olması öngörülüyor.
Tasarının yasalaşması halinde, Rusya’da yeni mevzuata uymayan yabancı bilişim şirketlerine yaptırım uygulanacak.
Rus makamlarının talep ettiği içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle başta Twitter, Facebook ve TikTok gibi şirketlere sık sık para cezası uygulanıyor.
21 May 2021 - 15:04 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.