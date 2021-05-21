Haberler Ankara Haberler Ankara
- 21 May 2021 - 15:04 G: 21 May 2021 - 15:05

Rusya'dan Siber Dünyaya Geçit Yok! Temsilci Bulundurma Zorunluluğu Getirdi!

Son günlerde Rusya'nın başta Apple olmak üzere bir çok bilişim şirketiyle sıkıntılar yaşaması radikal kararları da beraberinde getirdi. Rusya bundan sonra bilişim şirketlerine temsilci bulundurma zorunluluğu getirdi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

MOSKOVA (AA) – Rusya, günlük kullanıcı sayısı 500 bini aşan yabancı bilişim şirketlerine ülkede temsilci bulundurma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekilleri tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre, toplam kullanıcı sayısı 500 bini geçen yabancı şirketlerinin Rusya’da temsilci bulundurmaları gerekecek.

Tasarıya göre, ofis, şube veya tüzel kişilik şeklinde olması gereken söz konusu temsilciliklerin, ana şirketler ile Rusya’daki resmi makamlar arasında etkileşimin ana kanalı olması öngörülüyor.

Tasarının yasalaşması halinde, Rusya’da yeni mevzuata uymayan yabancı bilişim şirketlerine yaptırım uygulanacak.

Rus makamlarının talep ettiği içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle başta Twitter, Facebook ve TikTok gibi şirketlere sık sık para cezası uygulanıyor.

21 May 2021 - 15:04 AA - Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Amerikan Basınından İki Yüzlü Davranış! İsrail'i Eleştiren Muhabirin İşine Son Verildi! mask
Amerikan Basınından İki Yüzlü Davranış! İsrail'i Eleştiren Muhabirin İşine Son Verildi!
Uzay Filoları Hızlandı! ABD'den Sonra Avustralya'da Harekete Geçti! mask
Uzay Filoları Hızlandı! ABD'den Sonra Avustralya'da Harekete Geçti!
Kanun Tanımaz Trump! 2017'de Muhabirlerin Telefon ve E-Mail Kayıtlarını Toplatmış! mask
Kanun Tanımaz Trump! 2017'de Muhabirlerin Telefon ve E-Mail Kayıtlarını Toplatmış!
Ateşkes İçin Mısır'dan Hamle! Anlaşma Sonrası Bölgeye Heyet Gönderiyor! mask
Ateşkes İçin Mısır'dan Hamle! Anlaşma Sonrası Bölgeye Heyet Gönderiyor!
ABD Grönland'dan Vazgeçti! Satın Alınmayacak! mask
ABD Grönland'dan Vazgeçti! Satın Alınmayacak!
Ateşkes Doğrulandı! İsrail, Hamas İle Anlaştı! mask
Ateşkes Doğrulandı! İsrail, Hamas İle Anlaştı!
Ateşkes İçin Gözler İsrail'de! İsrail Basını 24 Saate İşaret Etti! mask
Ateşkes İçin Gözler İsrail'de! İsrail Basını 24 Saate İşaret Etti!
Dünya Sağlık Örgütü'nden Rahatlatıcı Açıklama! Onaylı Aşılar Tüm Varyantlarda Etkili! mask
Dünya Sağlık Örgütü'nden Rahatlatıcı Açıklama! Onaylı Aşılar Tüm Varyantlarda Etkili!
Avrupa Süper Kupasının Tartışılan İsmi! Juventus Kupayı Kaldırdı! mask
Avrupa Süper Kupasının Tartışılan İsmi! Juventus Kupayı Kaldırdı!
Hamas Yalanlamıştı! Gazze'de Ateşkes Geliyor! mask
Hamas Yalanlamıştı! Gazze'de Ateşkes Geliyor!
# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Havacılığa Meraklı Gençlere! Türkiye Drone Şampiyonasının Final Yarışı Hazır! mask
Havacılığa Meraklı Gençlere! Türkiye Drone Şampiyonasının Final Yarışı Hazır!
Uzay Filoları Hızlandı! ABD'den Sonra Avustralya'da Harekete Geçti! mask
Uzay Filoları Hızlandı! ABD'den Sonra Avustralya'da Harekete Geçti!
Huawei Telefonları Olanlara Müjde! Servis ve Onarım Kampanyasını Duyurdu! mask
Huawei Telefonları Olanlara Müjde! Servis ve Onarım Kampanyasını Duyurdu!
ASELSAN'dan Rekor Anlaşma! Aviyonik Sistemleri İhraç Edecek! mask
ASELSAN'dan Rekor Anlaşma! Aviyonik Sistemleri İhraç Edecek!
Bitcoin'de Yolun Sonuna Mı Geliniyor? Çin'in Kararı Piyasayı Vurdu! mask
Bitcoin'de Yolun Sonuna Mı Geliniyor? Çin'in Kararı Piyasayı Vurdu!
Siber Dünyanın Ahlaksız Hareketi! DDoS Saldırıları Artmaya Başladı! mask
Siber Dünyanın Ahlaksız Hareketi! DDoS Saldırıları Artmaya Başladı!
Microsoft'ta İşler Karıştı! Bill Gates'in İlişkisi Ortaya Çıktı! mask
Microsoft'ta İşler Karıştı! Bill Gates'in İlişkisi Ortaya Çıktı!
Mobil TV Yaygınlaşıyor! Nisan'da Cepten İzleme Rekor Kırdı! mask
Mobil TV Yaygınlaşıyor! Nisan'da Cepten İzleme Rekor Kırdı!
WhatsApp'ta Son Gün Endişesi! Veri Güvenliğinde Son Gün! mask
WhatsApp'ta Son Gün Endişesi! Veri Güvenliğinde Son Gün!
Hızlı Şarj Arayanlara Özel Üretildi! Oppo Reno5'de 50 Watt Desteği! mask
Hızlı Şarj Arayanlara Özel Üretildi! Oppo Reno5'de 50 Watt Desteği!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Rusya'dan Siber Dünyaya Geçit Yok! Temsilci Bulundurma Zorunluluğu Getirdi! mask
Rusya'dan Siber Dünyaya Geçit Yok! Temsilci Bulundurma Zorunluluğu Getirdi!
Eurovision'da Türkiye'yi Temsil Eden Hadise'den İlginç Açıklama! mask
Eurovision'da Türkiye'yi Temsil Eden Hadise'den İlginç Açıklama!
Kadınlar Bu Yöntemi Kullanarak SGK’dan Tam 6 Yıl Erken Emekli Olabiliyor! mask
Kadınlar Bu Yöntemi Kullanarak SGK’dan Tam 6 Yıl Erken Emekli Olabiliyor!
Survivor Hanzade'den Batuhan Hakkında Skandal Açıklama! Ortaya Belgelerini Döktü, Milyonları Çıldırttı! “Batuhan Olmasaydı Ben Şampiyon Olabilirdim!” mask
Survivor Hanzade'den Batuhan Hakkında Skandal Açıklama! Ortaya Belgelerini Döktü, Milyonları Çıldırttı! “Batuhan Olmasaydı Ben Şampiyon Olabilirdim!”
Masumiyet Dizisi Ekrana Veda Ediyor! Masumiyet 13. Ve Final Bölümü Fragmanı Yayınlandı! mask
Masumiyet Dizisi Ekrana Veda Ediyor! Masumiyet 13. Ve Final Bölümü Fragmanı Yayınlandı!
Müge Anlı Konuğuna Öyle Bir Laf Soktu Ki Duyanlar Şaşırdı: "Bir Yerlerde Karşıma Çıkma..." mask
Müge Anlı Konuğuna Öyle Bir Laf Soktu Ki Duyanlar Şaşırdı: "Bir Yerlerde Karşıma Çıkma..."

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status