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- 21 May 2021 - 15:09 G: 21 May 2021 - 15:13

Covid Aşı Karnesi Nasıl Alınır? Koronavirüs Aşı Kartı Nereden Alınır? 65 Yaş Üstü Aşı Kartı Ekranı

Tüm dünyada etkisini devam ettiren koronavirüse karşı ülkeler aşı kozunu oynuyor. Türkiye’de de devam eden aşılanma henüz tam anlamıyla etkisini göstermiyor. Diğer ülkelere oranla daha yavaş ilerleyen aşı uygulaması, yurt dışına seyahat etmek isteyen kişiler için daha önemli hale geliyor. Aşı kartı ile yurt dışına çıkabileceklerini öğrenen vatandaşlar ise aşı katını nasıl alacağını merak ediyor. Covid aşı karnesi nasıl alınır? Koronavirüs aşı kartı nereden alınır? İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Artan koronavirüse karşı alınabilecek olan en iyi önlemin aşı olduğunu söyleyen uzmanlar, aşılanmanın hızlanması gerektiğini hatırlatıyor. Öte yandan iki doz aşısını da tamamlayan 65 yaş üstü vatandaşlar aşı kartı alıp alamayacağını merak ediyor. Özellikle yurt dışı seyahatlerde önemli hale gelen aşı kartının yurt içi seyahatler için de kullanılacağı söyleniyor. İki doz aşısını tamamlayan vatandaşlar ise aşı kartını nasıl ve nereden alacağını merak ediyor. Uzmanlar seyahatlerde herhangi bir sorun olmaması için aşı kartını kişinin yanında taşımasını öneriyor.

21 May 2021 - 15:09 - Sağlık

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