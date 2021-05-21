Covid Aşı Karnesi Nasıl Alınır? Koronavirüs Aşı Kartı Nereden Alınır? 65 Yaş Üstü Aşı Kartı Ekranı

Artan koronavirüse karşı alınabilecek olan en iyi önlemin aşı olduğunu söyleyen uzmanlar, aşılanmanın hızlanması gerektiğini hatırlatıyor. Öte yandan iki doz aşısını da tamamlayan 65 yaş üstü vatandaşlar aşı kartı alıp alamayacağını merak ediyor. Özellikle yurt dışı seyahatlerde önemli hale gelen aşı kartının yurt içi seyahatler için de kullanılacağı söyleniyor. İki doz aşısını tamamlayan vatandaşlar ise aşı kartını nasıl ve nereden alacağını merak ediyor. Uzmanlar seyahatlerde herhangi bir sorun olmaması için aşı kartını kişinin yanında taşımasını öneriyor.