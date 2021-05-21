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- 21 May 2021 - 15:12 G: 21 May 2021 - 15:22

Müge Anlı’da Önce Teyze Sonra Anne Hastanelik Oldu! Stüdyoda Çığlıklar Doldu Taştı! Canlı Yayında Dayak Yiyecekti...

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında önce teyze hastanelik oldu, daha sonra anne… Teyze yapılanlara daha fazla dayamadı, canlı yayında dövüyordu. Teyzesi sinirden stüdyoda bas bas bağırdı, çılgına döndü, çığlıkları stüdyoda doldu taştı. Peki, neler oldu?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Günler önce ele alınan bir konu dikkatleri tamamen üzerine çekti. 40 yaşındaki Seda Hanım, eşinin amcasına kaçmıştı. Eşini ve evini bırakan Seda Hanım, Emir Bey’le kaçarken, Emir Bey’de eşini ve çocuklarını bırakarak Seda ile birlikte kayıplara karışmıştı. Canlı yayında ise Seda’nın teyzesi, Emir Bey’in fotoğrafını görünce yerinde daha fazla duramamış ve olduğu yere bayılmıştı.

Seda’nın teyzesi, Seda’yı karşısında görünce, Seda’nın anne ve babasına; “O bizim canımız. Sarılın kızınıza. Bir hata yaptı farkında” açıklamasını yaptı Daha sonra ise Seda’nın annesi kızını yanında görünce daha fazla dayamadı ve baygınlık geçirdi. Teyze, kardeşinin baygınlık geçirdiğini görünce sinir krizi yaşadı ve tehditlerini havada uçurdu!

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21 May 2021 - 15:12 Ankara- Yaşam

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