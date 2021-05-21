Hande Erçel’in Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Günlerce Hatta Aylarca Gizledi ama Tüm Güzel Bozuldu! Milyonlar Dondu Kaldı! Meğer Boynundaki Ses…

Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel Maldivler dönüşünden hemen sonra Kerem Bürsin ile sevgili olduğunu muhabirlerin sorusuyla cevaplamış; “Her şey yolunda arkadaşlar. Çok teşekkür ederim” sözlerini dile getirmişti. Kerem Bürsin ise konu hakkında; “Evet arkadaşlar bir birliktelik yaşamaya başladık. Maldivler’de başlayan bir şey değil. Uzun zaman önce başlamıştı” yanıtını vermişti.

İlişkilerinin tam olarak ne zaman başladığını paylaşmayan ikili, dikkatleri üzerine çekerken Hande Erçel’in Maldivler sonrasında bronz teniyle paylaşmış olduğu görseller dikkatleri üzerine çekmişti. Boynunda bulunan kolyede ise birinin sesini taşıyordu.



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