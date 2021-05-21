Hande Erçel’in Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Günlerce Hatta Aylarca Gizledi ama Tüm Güzel Bozuldu! Milyonlar Dondu Kaldı! Meğer Boynundaki Ses…
Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Hande Erçel’in büyük sırrı ortaya çıktı. Günlerce hatta aylarca gizledi ama sonunda tüm gizem bozuldu. Milyonlar ise çıkan gerçek karşısında donup kaldı. Haftalar önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hande Erçel’in boynunda bulunan bir detay ise dikkatlerden kaçmamıştı. Peki, Hande Erçel’in sakladığı gerçek neydi?
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel Maldivler dönüşünden hemen sonra Kerem Bürsin ile sevgili olduğunu muhabirlerin sorusuyla cevaplamış; “Her şey yolunda arkadaşlar. Çok teşekkür ederim” sözlerini dile getirmişti. Kerem Bürsin ise konu hakkında; “Evet arkadaşlar bir birliktelik yaşamaya başladık. Maldivler’de başlayan bir şey değil. Uzun zaman önce başlamıştı” yanıtını vermişti.
İlişkilerinin tam olarak ne zaman başladığını paylaşmayan ikili, dikkatleri üzerine çekerken Hande Erçel’in Maldivler sonrasında bronz teniyle paylaşmış olduğu görseller dikkatleri üzerine çekmişti. Boynunda bulunan kolyede ise birinin sesini taşıyordu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.