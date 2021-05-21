Survivor’dan Elendi, Acun Ilıcalı Elinden Tuttu! Kanal D Ekranlarında Bombayı Patlatacak! Ününe Ün Katmaya Geliyor! O İsim…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Her bölümüyle seyircisine büyük bir heyecan yaşatan yarışma özellikle geçtiğimiz yıl, tüm izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatmıştı. Sevilerek izlenen yarışmada bulunan bir kadın yarışmacı ise Türkiye’nin gönlünde taht kurmuştu!
Futbol kariyeriyle birlikte Survivor’a katılan ve başarılı bir şekilde yarışan ünlü isim Survivor 2020’de dikkatleri üzerine çekmişti. Her hamlesiyle olay olan Aycan Yanaç’ın ismi ise yakın arkadaşı Sercan Yıldırım ile sık sık aşk dedikodularına karışmıştı. Gündeme bomba gibi düşen iddialara Yanaç; “Sadece çok yakın arkadaşım. Benim onunla konuşmama bile çoğu zaman gerek kalmaz. O benim demek istediğimi bana bakarak anlar” diyerek açıklamasını yapmıştı
Kısa bir süre önce Survivor 2020’ye damgasını vuran Acun Ilıcalı ile yaptığı maç hakkında konuşmuş; “O maçın heyecanıydı. Acun abi önceden bana bir faul yapmıştı. Ben de ikinci maçta rövanşımı alacağım dedim. Ama böyle bilerek değil. Ayağından topu almayı düşünmüştüm. Maçın heyecanıyla koşarken bir omuz attım. Faul yok diye düşünüyorum ben. Kendisi de dedi” sözlerini dile getirmişti. Acun Ilıcalı’yı maç sırasında düşüren Yanaç konu hakkında yeniden bir açıklama yapmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.