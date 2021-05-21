Esra Erol O Terbiyesiz Soru Karşısında Canlı Yayında Kıpkırmızı Oldu! Kartlar Açıldıkça Açıldı, O İsim Öyle Bir Soru Sordu Ki…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da programının sunucu koltuğunda oturan Esra Erol, o soru karşısında canlı yayında kıpkırmızı oldu. Kartlar açıldıkça açıldı, milyonlar şok içerisinde kaldı. O isim öyle bir şey dedi ki, Esra Erol, nasıl cevap vereceğini bilemez hale geldi. Peki, neler oldu?
ATV ekranlarında; aile sorunları, cinayet, kaçma ve kaçırılma gibi sorunları ele alarak, acılı ailelerin sorunlarını çözen Esra Erol, binlerce kişinin acısına merhem olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen Esra Erol, evlilik programlarının kapatılmasıyla birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert’in programı gibi bir Relatiy Show yapma kararı almıştı.
Programdaki başarısını sık sık kendisiyle yarışmasından dolayı olduğunu dile getiren başarılı sunucunun konuk olduğu bir canlı yayın ise dengeleri tamamen değiştirdi. Hülya Avşar’ın programına davet edilen ve çok özel sorulara cevap vermek zorunda kalan Esra Erol, utançtan yerin dibine girdi! Konu hakkında ise sosyal medya hesapları, “Ne kadar terbiyesizce” yorumlarını arka arkaya yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.