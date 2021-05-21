Survivor İlayda Batuhan’ı İfşaladı! Adını Bile Duymak İstemiyor, Batuhan İçin İlayda Resmen Bitti! “Şampiyon Olması Mümkün Değil!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor’da İlayda, Batuhan’ı resmen ifşaladı! Survivor Panorama’ya konuk olarak katılan İlayda Şeker, açıklamalarının hemen arkasından ise sosyal medyada; “Adada çok yakınlardı ama belli ki artık adını bile duymak istemiyor” yorumları geldi. Peki, Survivor İlayda, Batuhan hakkında neler söyledi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde seyircisine büyük bir heyecan yaşatıyor. Her hafta yarışmaya bir isim veda ederken hayallerine de uğurlamak zorunda kalıyor. Survivor yarışmasından kısa bir süre önce ayrılan İlayda ise Panorama ekibiyle keyifli bir konuşma yaptılar.
Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Panorama ekibi ise İlayda Şeker’e Batuhan hakkında bir soru yönelttiler. Soruya ise İlayda Şeker, biraz çıkışarak; “Batuhan’ın ismini yazdığımızda aşırı telaş yapardı. Onda her zaman ‘Elenir miyim?’ korkusu vardı” sözlerine ise skandal açıklamalarla devam etti! Peki İlayda Şeker, neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.