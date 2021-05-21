Haberler Ankara Haberler Ankara
- 21 May 2021 - 20:21 G: 21 May 2021 - 20:28

Survivor İlayda Batuhan’ı İfşaladı! Adını Bile Duymak İstemiyor, Batuhan İçin İlayda Resmen Bitti! “Şampiyon Olması Mümkün Değil!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor’da İlayda, Batuhan’ı resmen ifşaladı! Survivor Panorama’ya konuk olarak katılan İlayda Şeker, açıklamalarının hemen arkasından ise sosyal medyada; “Adada çok yakınlardı ama belli ki artık adını bile duymak istemiyor” yorumları geldi. Peki, Survivor İlayda, Batuhan hakkında neler söyledi?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde seyircisine büyük bir heyecan yaşatıyor. Her hafta yarışmaya bir isim veda ederken hayallerine de uğurlamak zorunda kalıyor. Survivor yarışmasından kısa bir süre önce ayrılan İlayda ise Panorama ekibiyle keyifli bir konuşma yaptılar.

Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Panorama ekibi ise İlayda Şeker’e Batuhan hakkında bir soru yönelttiler. Soruya ise İlayda Şeker, biraz çıkışarak; “Batuhan’ın ismini yazdığımızda aşırı telaş yapardı. Onda her zaman ‘Elenir miyim?’ korkusu vardı” sözlerine ise skandal açıklamalarla devam etti! Peki İlayda Şeker, neler dedi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

21 May 2021 - 20:21 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Hanzade'den Batuhan Hakkında Skandal Açıklama! Ortaya Belgelerini Döktü, Milyonları Çıldırttı! “Batuhan Olmasaydı Ben Şampiyon Olabilirdim!” mask
Survivor Hanzade'den Batuhan Hakkında Skandal Açıklama! Ortaya Belgelerini Döktü, Milyonları Çıldırttı! “Batuhan Olmasaydı Ben Şampiyon Olabilirdim!”
Survivor Poyraz Kıskançlıktan Deliye Dönecek! Ayşe Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Poyraz Dumur Oldu! Önce Steven’la Sonra Dora’yla… mask
Survivor Poyraz Kıskançlıktan Deliye Dönecek! Ayşe Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Poyraz Dumur Oldu! Önce Steven’la Sonra Dora’yla…
Survivor'da Dora: Küfür Etmedi Ama "Keşke Etseydi" Dedirtti! İsmail ve Kırmızı Takıma Öyle Bir Şey Yaptı Ki... mask
Survivor'da Dora: Küfür Etmedi Ama "Keşke Etseydi" Dedirtti! İsmail ve Kırmızı Takıma Öyle Bir Şey Yaptı Ki...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Sabrı Tükendi! Takım Arkadaşları Tutmasa Tüm Takımı Parçalayacak! Bardaktan Taşan Son Damla, Cinayet Sebebi Bile Olabilir! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Sabrı Tükendi! Takım Arkadaşları Tutmasa Tüm Takımı Parçalayacak! Bardaktan Taşan Son Damla, Cinayet Sebebi Bile Olabilir!
Survivor Hanzade Bikinili Pozlarıyla Ateşleri Yükseltti! Son haliyle büyüledi! mask
Survivor Hanzade Bikinili Pozlarıyla Ateşleri Yükseltti! Son haliyle büyüledi!
Survivor Çağrı Diskalifiyesinin Perde Arkasını İlk Kez Anlattı! Olaylar Sanılanın Tam Aksi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolunu Bekliyor… mask
Survivor Çağrı Diskalifiyesinin Perde Arkasını İlk Kez Anlattı! Olaylar Sanılanın Tam Aksi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolunu Bekliyor…
Survivor’da Skandal Sakatlık! O İsim Resmen İkiye Ayrıldı! Öyle Bir Çekişme Yaşandı Ki, Neredeyse Ölüyordu! Diskalifiye Mi Olacak? mask
Survivor’da Skandal Sakatlık! O İsim Resmen İkiye Ayrıldı! Öyle Bir Çekişme Yaşandı Ki, Neredeyse Ölüyordu! Diskalifiye Mi Olacak?
Survivor Sergen Herkesin Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkardı! Kendisine Yapılanların Hiçbirini Unutmadı, Tek Tek Açıkladı! Tüm Adayı Resmen İfşa Etti! mask
Survivor Sergen Herkesin Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkardı! Kendisine Yapılanların Hiçbirini Unutmadı, Tek Tek Açıkladı! Tüm Adayı Resmen İfşa Etti!
Survivor'ı Önce O Terk Etti Şimdi De En Yakın Arkadaşı Bırakıyor! Yeni Karar Çileden Çıkardı İki Yarışmacı Survivor'dan Ayrıldı mask
Survivor'ı Önce O Terk Etti Şimdi De En Yakın Arkadaşı Bırakıyor! Yeni Karar Çileden Çıkardı İki Yarışmacı Survivor'dan Ayrıldı
Acun Ilıcalı Survivor Batuhan’ın Elinden Tuttu! Artık Şampiyon Olmasına Gerek Yok! Şampiyondan Daha Fazla Kazanacak, Servete Doyacak! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Survivor Batuhan’ın Elinden Tuttu! Artık Şampiyon Olmasına Gerek Yok! Şampiyondan Daha Fazla Kazanacak, Servete Doyacak! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sen Çal Kapımı Dizisinde Skandal Leyla İle Mecnun Olayı! Sadece 10 Kişi Fark Etti, Baskın Düzelendi! Akın Akın Gidiliyor! Değeri… mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Skandal Leyla İle Mecnun Olayı! Sadece 10 Kişi Fark Etti, Baskın Düzelendi! Akın Akın Gidiliyor! Değeri…
Esra Erol O Terbiyesiz Soru Karşısında Canlı Yayında Kıpkırmızı Oldu! Kartlar Açıldıkça Açıldı, O İsim Öyle Bir Soru Sordu Ki… mask
Esra Erol O Terbiyesiz Soru Karşısında Canlı Yayında Kıpkırmızı Oldu! Kartlar Açıldıkça Açıldı, O İsim Öyle Bir Soru Sordu Ki…
Survivor’dan Elendi, Acun Ilıcalı Elinden Tuttu! Kanal D Ekranlarında Bombayı Patlatacak! Ününe Ün Katmaya Geliyor! O İsim… mask
Survivor’dan Elendi, Acun Ilıcalı Elinden Tuttu! Kanal D Ekranlarında Bombayı Patlatacak! Ününe Ün Katmaya Geliyor! O İsim…
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Kripto Paralar Neden Değer Kaybediyor? mask
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Kripto Paralar Neden Değer Kaybediyor?
Mucize Doktor Dizisi Final Oluyordu, Son Anda Döndü! Sen Çal Kapımı Dizisiyle Birleşme Kararı Aldı! Ali Vefa ve Ferman Hoca Köşeyi Döndü! Neler Oluyor? mask
Mucize Doktor Dizisi Final Oluyordu, Son Anda Döndü! Sen Çal Kapımı Dizisiyle Birleşme Kararı Aldı! Ali Vefa ve Ferman Hoca Köşeyi Döndü! Neler Oluyor?
Hande Erçel’in Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Günlerce Hatta Aylarca Gizledi ama Tüm Güzel Bozuldu! Milyonlar Dondu Kaldı! Meğer Boynundaki Ses… mask
Hande Erçel’in Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Günlerce Hatta Aylarca Gizledi ama Tüm Güzel Bozuldu! Milyonlar Dondu Kaldı! Meğer Boynundaki Ses…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status