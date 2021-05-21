Survivor İlayda Batuhan’ı İfşaladı! Adını Bile Duymak İstemiyor, Batuhan İçin İlayda Resmen Bitti! “Şampiyon Olması Mümkün Değil!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde seyircisine büyük bir heyecan yaşatıyor. Her hafta yarışmaya bir isim veda ederken hayallerine de uğurlamak zorunda kalıyor. Survivor yarışmasından kısa bir süre önce ayrılan İlayda ise Panorama ekibiyle keyifli bir konuşma yaptılar.

Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Panorama ekibi ise İlayda Şeker’e Batuhan hakkında bir soru yönelttiler. Soruya ise İlayda Şeker, biraz çıkışarak; “Batuhan’ın ismini yazdığımızda aşırı telaş yapardı. Onda her zaman ‘Elenir miyim?’ korkusu vardı” sözlerine ise skandal açıklamalarla devam etti! Peki İlayda Şeker, neler dedi?



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