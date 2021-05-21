Camdaki Kız Dizisinde Feride Sınırları Aştıkça Aştı! Nalan’ı Evire Çevire Dövdü, Seyirciler Şok İçinde Kaldı! Akıl Sır Ermedi, Beyinler Yandı…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Camdaki Kız, her Perşembe fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bir aile dramını ele alan başarılı yapımda olanlar ise seyirciyi büyük bir şok içerisinde bırakıyor. Dizinin ekranlara gelecek olan bölümüne ait fragman ise kısa bir süre önce resmen yayınlandı.
Fragmanda ise Nalan’ın annesi Feride’nin sınırları aştığı görüldü. Nalan’ı evire çevire döven Feride, seyirciyi şok içerisinde bıraktı. Kızı Nalan’ın Sedat’la öpüştüğünü gören Feride, çılgına döndü. Kızının yaptığını kaldıramayan Feride ise eline aldığı tokaçla birlikte kızını banyoda çevire çevire dövdü.
Feride ise “Hepsi benim yüzümden, Sema’yı koruyamadım” sözlerini dile getirip bir aktara giriyor. Kızı için bir içecek hazırlayan Feride, Nalan’ı banyoya çağırıp, telefondan “Prens ve Prenses Öpüştü” manşetini ve öpüştükleri fotoğrafı gösteriyor. Nalan ise “Anne anlatabilirim” demesine rağmen eline aldığı tokaçla acı içinde bırakana kadar dövüyor. Peki, Nalan ne yapıyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.