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- 21 May 2021 - 21:18 G: 21 May 2021 - 21:31

Camdaki Kız Dizisinde Feride Sınırları Aştıkça Aştı! Nalan’ı Evire Çevire Dövdü, Seyirciler Şok İçinde Kaldı! Akıl Sır Ermedi, Beyinler Yandı…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Camdaki Kız, her Perşembe fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bir aile dramını ele alan başarılı yapımda olanlar ise seyirciyi büyük bir şok içerisinde bırakıyor. Dizinin ekranlara gelecek olan bölümüne ait fragman ise kısa bir süre önce resmen yayınlandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Fragmanda ise Nalan’ın annesi Feride’nin sınırları aştığı görüldü. Nalan’ı evire çevire döven Feride, seyirciyi şok içerisinde bıraktı. Kızı Nalan’ın Sedat’la öpüştüğünü gören Feride, çılgına döndü. Kızının yaptığını kaldıramayan Feride ise eline aldığı tokaçla birlikte kızını banyoda çevire çevire dövdü.

Feride ise “Hepsi benim yüzümden, Sema’yı koruyamadım” sözlerini dile getirip bir aktara giriyor. Kızı için bir içecek hazırlayan Feride, Nalan’ı banyoya çağırıp, telefondan “Prens ve Prenses Öpüştü” manşetini ve öpüştükleri fotoğrafı gösteriyor. Nalan ise “Anne anlatabilirim” demesine rağmen eline aldığı tokaçla acı içinde bırakana kadar dövüyor. Peki, Nalan ne yapıyor?

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21 May 2021 - 21:18 Ankara- Magazin

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