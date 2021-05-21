Camdaki Kız Dizisinde Feride Sınırları Aştıkça Aştı! Nalan’ı Evire Çevire Dövdü, Seyirciler Şok İçinde Kaldı! Akıl Sır Ermedi, Beyinler Yandı…

Fragmanda ise Nalan’ın annesi Feride’nin sınırları aştığı görüldü. Nalan’ı evire çevire döven Feride, seyirciyi şok içerisinde bıraktı. Kızı Nalan’ın Sedat’la öpüştüğünü gören Feride, çılgına döndü. Kızının yaptığını kaldıramayan Feride ise eline aldığı tokaçla birlikte kızını banyoda çevire çevire dövdü.

Feride ise “Hepsi benim yüzümden, Sema’yı koruyamadım” sözlerini dile getirip bir aktara giriyor. Kızı için bir içecek hazırlayan Feride, Nalan’ı banyoya çağırıp, telefondan “Prens ve Prenses Öpüştü” manşetini ve öpüştükleri fotoğrafı gösteriyor. Nalan ise “Anne anlatabilirim” demesine rağmen eline aldığı tokaçla acı içinde bırakana kadar dövüyor. Peki, Nalan ne yapıyor?



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