Hande Erçel Kerem Bursin'i Sildi Attı! Hayranları Şok İçerisinde... Ünlü İsimden Erçel'e Cevap Geldi, Bürsin Rest Çekecek! Erçel Hayallerinde
Hande Erçel, resmen Kerem Bursin'i silip attı; yaşanan olaylar karşısında Türkiye'nin en ünlü isimlerinden olan Erçel'in hayranları da; sevgilisi Kerem Bursin'in hayranları da şoktan şoka girdi! O ünlü isimden Erçel için yanıt gelince tüm gözler Kerem Bursin'e doğru çevrildi. Yaşanacaklar oldukça merak edilirken, ikilinin ilişkisi ise mercek altına alındı.
Sosyal medyanın gündeminden bir türlü düşmek bilmeyen ve aşk hikayeleriyle örnek olan Hande Erçel ve Kerem Bursin aşkında yeni bir çatırdama yaşandı. Söz konusu çatlağın ilişkiyi bitirmeye kadar gidebilecek keskin bir çizgi olduğu bilinirken, herkes gözünü Kerem Bursin'e doğrulttu. Ne yapacağı, bu durum karşısında nasıl bir tepki vereceği ve nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Her şey, birkaç gün içerisinde netlik kazanacaktır. Yaşanan olaydan sonra, birçok hayranı Bursin'e sessiz kalması ve kalbinin sesini dinlemesi gerektiğini belirterek, sakinleştirmek istedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.