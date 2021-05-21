Hande Erçel Kerem Bursin'i Sildi Attı! Hayranları Şok İçerisinde... Ünlü İsimden Erçel'e Cevap Geldi, Bürsin Rest Çekecek! Erçel Hayallerinde

Sosyal medyanın gündeminden bir türlü düşmek bilmeyen ve aşk hikayeleriyle örnek olan Hande Erçel ve Kerem Bursin aşkında yeni bir çatırdama yaşandı. Söz konusu çatlağın ilişkiyi bitirmeye kadar gidebilecek keskin bir çizgi olduğu bilinirken, herkes gözünü Kerem Bursin'e doğrulttu. Ne yapacağı, bu durum karşısında nasıl bir tepki vereceği ve nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Her şey, birkaç gün içerisinde netlik kazanacaktır. Yaşanan olaydan sonra, birçok hayranı Bursin'e sessiz kalması ve kalbinin sesini dinlemesi gerektiğini belirterek, sakinleştirmek istedi.

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