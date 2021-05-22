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- 22 May 2021 - 19:50 G: 22 May 2021 - 20:45

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e Rest! İlişkisini Tek Kalemde Sildi Attı, Gözü Bile Görmedi! Oradan Teklif Gelince; Akan Sular Durdu!

Hande Erçel, resmen Kerem Bursin'i silip attı; yaşanan olaylar karşısında Türkiye'nin en ünlü isimlerinden olan Erçel'in hayranları da; sevgilisi Kerem Bursin'in hayranları da şoktan şoka girdi! O ünlü isimden Erçel için yanıt gelince tüm gözler Kerem Bursin'e doğru çevrildi. Yaşanacaklar oldukça merak edilirken, ikilinin ilişkisi ise mercek altına alındı.

Sosyal medyanın gündeminden bir türlü düşmek bilmeyen ve aşk hikayeleriyle örnek olan Hande Erçel ve Kerem Bursin aşkında yeni bir çatırdama yaşandı. Söz konusu çatlağın ilişkiyi bitirmeye kadar gidebilecek keskin bir çizgi olduğu bilinirken, herkes gözünü Kerem Bursin'e doğrulttu. Ne yapacağı, bu durum karşısında nasıl bir tepki vereceği ve nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Her şey, birkaç gün içerisinde netlik kazanacaktır. Yaşanan olaydan sonra, birçok hayranı Bursin'e sessiz kalması ve kalbinin sesini dinlemesi gerektiğini belirterek, sakinleştirmek istedi. 

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22 May 2021 - 19:50 Ankara- Yaşam

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