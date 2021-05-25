Survivor Batuhan - Aleyna Bitti! İkili Evlenecek Deniliyordu, Aşka Büyük Gölge Düştü! Acun Ilıcalı ve Sağ Kolu Affetmedi, Neler Oluyor?

Sevilen yarışmada birbirilerinden uzak olduğu sık sık görülen iki ismin, birleşme partisinde yakınlaştığı dile getirilmişti. Birleşme partisinden sonra, yaşadıklarını Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan’a anlatmış, Çalışkan ise imalı bir şekilde “Only You” isimli bir aşık şarkısını söylemişti.

Bayramda ise adalarına kahve ve çikolata gelen iki takımdan Kırmızı takımda Aleyna Çalışkan, tüm takım oradayken “Batuhan’ın kahvesine tuz at Aleyna” sözlerini dile getirmiş, İsmail ise “Evet evet tuz atın” demişti. Konu hakkında sadece “Aaa” sözlerini dile getiren Batuhan’a karşılık Aleyna Kalaycıoğlu ise sadece gülümsemişti. Peki, İlayda ve Batuhan neden ayrıldı?



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