Survivor Batuhan - Aleyna Bitti! İkili Evlenecek Deniliyordu, Aşka Büyük Gölge Düştü! Acun Ilıcalı ve Sağ Kolu Affetmedi, Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da son zamanlarda aşk dedikoduları gündemi çılgınca sarmıştı. Her bölümde birbirinden farklı olayların yaşandığı Survivor yarışmasında Batuhan ve Aleyna ilişkisi ise bitti! Aleyna ve Batuhan’ın ilişkisinin bittiğini duyanlarsa, “Batuhan için zaten her şey zordu şimdi daha çok zor olacak” yorumları yapıldı.
Sevilen yarışmada birbirilerinden uzak olduğu sık sık görülen iki ismin, birleşme partisinde yakınlaştığı dile getirilmişti. Birleşme partisinden sonra, yaşadıklarını Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan’a anlatmış, Çalışkan ise imalı bir şekilde “Only You” isimli bir aşık şarkısını söylemişti.
Bayramda ise adalarına kahve ve çikolata gelen iki takımdan Kırmızı takımda Aleyna Çalışkan, tüm takım oradayken “Batuhan’ın kahvesine tuz at Aleyna” sözlerini dile getirmiş, İsmail ise “Evet evet tuz atın” demişti. Konu hakkında sadece “Aaa” sözlerini dile getiren Batuhan’a karşılık Aleyna Kalaycıoğlu ise sadece gülümsemişti. Peki, İlayda ve Batuhan neden ayrıldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.