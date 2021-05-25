Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 May 2021 - 15:29

Survivor Batuhan - Aleyna Bitti! İkili Evlenecek Deniliyordu, Aşka Büyük Gölge Düştü! Acun Ilıcalı ve Sağ Kolu Affetmedi, Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da son zamanlarda aşk dedikoduları gündemi çılgınca sarmıştı. Her bölümde birbirinden farklı olayların yaşandığı Survivor yarışmasında Batuhan ve Aleyna ilişkisi ise bitti! Aleyna ve Batuhan’ın ilişkisinin bittiğini duyanlarsa, “Batuhan için zaten her şey zordu şimdi daha çok zor olacak” yorumları yapıldı.

Sevilen yarışmada birbirilerinden uzak olduğu sık sık görülen iki ismin, birleşme partisinde yakınlaştığı dile getirilmişti. Birleşme partisinden sonra, yaşadıklarını Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan’a anlatmış, Çalışkan ise imalı bir şekilde “Only You” isimli bir aşık şarkısını söylemişti.

Bayramda ise adalarına kahve ve çikolata gelen iki takımdan Kırmızı takımda Aleyna Çalışkan, tüm takım oradayken “Batuhan’ın kahvesine tuz at Aleyna” sözlerini dile getirmiş, İsmail ise “Evet evet tuz atın” demişti. Konu hakkında sadece “Aaa” sözlerini dile getiren Batuhan’a karşılık Aleyna Kalaycıoğlu ise sadece gülümsemişti. Peki, İlayda ve Batuhan neden ayrıldı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

25 May 2021 - 15:29 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Çağrı'dan Çok Büyük İfşa! Diskalifiye Edilmişti, Tüm Gemileri Yaktı! İşte Perde Arkasındaki O Sır Gibi Gerçekler... mask
Survivor Çağrı'dan Çok Büyük İfşa! Diskalifiye Edilmişti, Tüm Gemileri Yaktı! İşte Perde Arkasındaki O Sır Gibi Gerçekler...
Survivor Hanzade Sinirden Krizlere Girdi! Adadan Ayrılır Ayrılmaz Çıldırmış Gibi Açıklamalar Yaptı... "Nefret..." mask
Survivor Hanzade Sinirden Krizlere Girdi! Adadan Ayrılır Ayrılmaz Çıldırmış Gibi Açıklamalar Yaptı... "Nefret..."
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 25 Mayıs 2021 Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 25 Mayıs 2021 Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor'da Acunun Sağ Kolu Bitti! Milyonlar Resmen Linç Etmeye Başladı, Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak? O Gerçek Ortaya Çıktı! mask
Survivor'da Acunun Sağ Kolu Bitti! Milyonlar Resmen Linç Etmeye Başladı, Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak? O Gerçek Ortaya Çıktı!
Survivor Reşat'tan Akıllara Durgunluk Veren Hamle! Dominik'e Geri mi Dönüyor? Survivor Macerası Devam mı Edecek? Öyle Açıklamalar Yaptı ki... mask
Survivor Reşat'tan Akıllara Durgunluk Veren Hamle! Dominik'e Geri mi Dönüyor? Survivor Macerası Devam mı Edecek? Öyle Açıklamalar Yaptı ki...
Survivor Steven Acun’a Rest Çekti! Adada Bağımsızlığını İlan Ediyor, Tüm Yarışmacılar Gidiyor! Milyonlar Ekran Başında Kriz Geçirdi! mask
Survivor Steven Acun’a Rest Çekti! Adada Bağımsızlığını İlan Ediyor, Tüm Yarışmacılar Gidiyor! Milyonlar Ekran Başında Kriz Geçirdi!
Acun Ilıcalı’dan Dominik’i Sallayan Büyük Hareket! 9 Şiddetinde Deprem Oldu! Yarışmacılar Havaya Zıpladı! Paraya Para Demeyecekler! mask
Acun Ilıcalı’dan Dominik’i Sallayan Büyük Hareket! 9 Şiddetinde Deprem Oldu! Yarışmacılar Havaya Zıpladı! Paraya Para Demeyecekler!
Survivor Yarışmasında Mavi Takım Bitiyor! Öyle Bir Korku Sürecine Girdiler Ki, Biletleri Kesilecek! “Hiç Yakışmıyorlar” mask
Survivor Yarışmasında Mavi Takım Bitiyor! Öyle Bir Korku Sürecine Girdiler Ki, Biletleri Kesilecek! “Hiç Yakışmıyorlar”
Survivor’dan Poyraz Kovuluyor! Konsey Anında Delirdi, Bu Son Hareketi Oldu! “Yazık!” mask
Survivor’dan Poyraz Kovuluyor! Konsey Anında Delirdi, Bu Son Hareketi Oldu! “Yazık!”
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Mayıs 2021 Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Mayıs 2021 Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sıcak Su Yağları Eritir Mi? Zayıflatır Mı? Sıcak Su İçmenin Bilinmeyen Faydaları! mask
Sıcak Su Yağları Eritir Mi? Zayıflatır Mı? Sıcak Su İçmenin Bilinmeyen Faydaları!
Kahveler Ne Zaman Açılacak? Kahvehaneler 1 Haziran'da Açılacak Mı? mask
Kahveler Ne Zaman Açılacak? Kahvehaneler 1 Haziran'da Açılacak Mı?
Bir Nişan İçin Değer Mİ? Katil Genç Kıza Müebbet Hapis Cezası Verildi! mask
Bir Nişan İçin Değer Mİ? Katil Genç Kıza Müebbet Hapis Cezası Verildi!
Şampiyonlar Ligi Finali Seyirci Sayısı Belli Oldu! Bakın Final İçin Ne Kadar Kişi Stada Alınacak! mask
Şampiyonlar Ligi Finali Seyirci Sayısı Belli Oldu! Bakın Final İçin Ne Kadar Kişi Stada Alınacak!
Bu Görüntü İçin Gözünüz Gökyüzünde Olsun! 'Süper Çiçek Kanlı Ay' Yolda! mask
Bu Görüntü İçin Gözünüz Gökyüzünde Olsun! 'Süper Çiçek Kanlı Ay' Yolda!
İngiltere Belarus Konusunda Kararlı! Başbakan Johnson'dan Gazeteciyi Bırakın Çağrısı! mask
İngiltere Belarus Konusunda Kararlı! Başbakan Johnson'dan Gazeteciyi Bırakın Çağrısı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status