Survivor İsmail’e Diskalifiye Şoku! Halk Bıktı, Usandı! Bir Dakika Bile Görmeye Takat Kalmadı! Üzeri Resmen Çizildi! “Bu Ne Böyle Ya?”
TV8 ekranlarında yeni bir döneme geçiş yapmaya hazırlanan Survivor’da yer alan İsmail’e diskalifiye şoku! İzleyenler resmen bıkıp usandı! İzleyenlerin sosyal medya üzerinden İsmail hakkında öyle paylaşımlar yaptılar ki, gündem şok bir şekilde değişti! Birçok kişi “İsmail ekrana geldiğinde kanalı değiştiriyorum, görmeye bir dakika bile takatim kalmadı” yorumlarını yaptı. Halk üzerinden üzeri çizilen İsmail elenecek mi?
Kırmızı Takımda yer alan ve Kırmızı takımın adeta dümeni haline gelen İsmail, dikkatleri üzerine çekti. Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde seyircisine farklı bir heyecan yaşatan Survivor yarışmasının son 40 günü kaldı! Temmuz başında final yapacak olan yarışmada birinci olacak kişide açıklanmış olacak.
Özellikle geçtiğimi yıl pandemiden dolayı dizi sektörü ara vermeye karar vermiş ve ekranlarda Survivor yarışması kalmıştı. Binlerce izleyiciye ulaşan Survivor yarışmasının yeni sezonu ise skandal bir şekilde ilerliyor. Takımların az kalmasından dolayı Melis’in gitmesiyle birlikte Gönüllüler takımında yer alan birçok isim Kırmızı takıma geçmişti. Ünlüler takımında yer alan birçok kişi ise Mavi takıma geçmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.