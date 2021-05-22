Survivor İsmail’e Diskalifiye Şoku! Halk Bıktı, Usandı! Bir Dakika Bile Görmeye Takat Kalmadı! Üzeri Resmen Çizildi! “Bu Ne Böyle Ya?”

Kırmızı Takımda yer alan ve Kırmızı takımın adeta dümeni haline gelen İsmail, dikkatleri üzerine çekti. Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde seyircisine farklı bir heyecan yaşatan Survivor yarışmasının son 40 günü kaldı! Temmuz başında final yapacak olan yarışmada birinci olacak kişide açıklanmış olacak.

Özellikle geçtiğimi yıl pandemiden dolayı dizi sektörü ara vermeye karar vermiş ve ekranlarda Survivor yarışması kalmıştı. Binlerce izleyiciye ulaşan Survivor yarışmasının yeni sezonu ise skandal bir şekilde ilerliyor. Takımların az kalmasından dolayı Melis’in gitmesiyle birlikte Gönüllüler takımında yer alan birçok isim Kırmızı takıma geçmişti. Ünlüler takımında yer alan birçok kişi ise Mavi takıma geçmişti.



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