Haberler Ankara Haberler Ankara
- 22 May 2021 - 12:52 G: 22 May 2021 - 13:14

Kerem Bürsin Deliye Dönecek! “Sen Yalancısın” Dedi, Linç Yemeye Başladı! Hande Erçel Dayanmayıp, Ayrılık Kararını Verebilir! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde yaşananlar seyirciyi etkisi altına almaya devam ediyor. Kerem Bürsin hakkında skandal sözlere yer veren isim ise Bürsin ve Erçel hayranlarını çileden çıkarttı. Birçok kişi konu hakkında “Bu kadarda olmaz. Hande Erçel bıktı bence, ayrılık kararı alsa yeridir” yorumlarını yaptılar.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte ikili soluğu Maldivler’de almış ve baş başa bir tatil yapmışlardı. Türkiye geldiklerinde ise ikili el ele görüntülenmiş, sevgili oldukları ortaya resmen çıkmıştı. Sevgili olduklarını açıklayan ilk isim Hande Erçel olurken, Kerem Bürsin ise daha sonra çok şaşırtan bir açıklama yapmıştı.

Kerem Bürsin; “Hiçbir zaman gizlemedik. Aşk Maldivler’de başlamadı. Çok uzun bir süre önce başladı. İyi güzel gidiyor. En önemlisi baştan beri biz iyi anlaşan iki dost olduk, sonrasında bir şeyler gelişti. Bazı şeyler özel tabi o kadar anlatamıyorum” sözlerini dile getirmişti. “Çok uzun bir süre önce başladı” yorumu ise kafalarda soru işareti oluşturdu. Peki, Kerem Bürsin neden deliye dönecek?

Devamı>>>>

22 May 2021 - 12:52 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel Kerem Bursin'i Sildi Attı! Hayranları Şok İçerisinde... Ünlü İsimden Erçel'e Cevap Geldi, Bürsin Rest Çekecek! Erçel Hayallerinde mask
Hande Erçel Kerem Bursin'i Sildi Attı! Hayranları Şok İçerisinde... Ünlü İsimden Erçel'e Cevap Geldi, Bürsin Rest Çekecek! Erçel Hayallerinde
Alişan ve Demet Akalın’a Bir Darbe Daha Geldi! İşin İçinde Acun Ilıcalı Bile Var! Seren Serengil Topa Tuttu! Canlı Yayında Öyle Şeyler Dedi ki… mask
Alişan ve Demet Akalın’a Bir Darbe Daha Geldi! İşin İçinde Acun Ilıcalı Bile Var! Seren Serengil Topa Tuttu! Canlı Yayında Öyle Şeyler Dedi ki…
Sergen Yalçın'ın Sevgilisi Lisaveti Karibskaya Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nereli? mask
Sergen Yalçın'ın Sevgilisi Lisaveti Karibskaya Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nereli?
Sefirin Kızı Gediz Sektörü Çarpılmışa Çevirdi! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yer Yerinden Oynadı! Televizyon Dünyası Karışacak… mask
Sefirin Kızı Gediz Sektörü Çarpılmışa Çevirdi! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yer Yerinden Oynadı! Televizyon Dünyası Karışacak…
Sen Çal Kapımı Dizisinde Skandal Leyla İle Mecnun Olayı! Sadece 10 Kişi Fark Etti, Baskın Düzelendi! Akın Akın Gidiliyor! Değeri… mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Skandal Leyla İle Mecnun Olayı! Sadece 10 Kişi Fark Etti, Baskın Düzelendi! Akın Akın Gidiliyor! Değeri…
Esra Erol O Terbiyesiz Soru Karşısında Canlı Yayında Kıpkırmızı Oldu! Kartlar Açıldıkça Açıldı, O İsim Öyle Bir Soru Sordu Ki… mask
Esra Erol O Terbiyesiz Soru Karşısında Canlı Yayında Kıpkırmızı Oldu! Kartlar Açıldıkça Açıldı, O İsim Öyle Bir Soru Sordu Ki…
Survivor’dan Elendi, Acun Ilıcalı Elinden Tuttu! Kanal D Ekranlarında Bombayı Patlatacak! Ününe Ün Katmaya Geliyor! O İsim… mask
Survivor’dan Elendi, Acun Ilıcalı Elinden Tuttu! Kanal D Ekranlarında Bombayı Patlatacak! Ününe Ün Katmaya Geliyor! O İsim…
Mucize Doktor Dizisi Final Oluyordu, Son Anda Döndü! Sen Çal Kapımı Dizisiyle Birleşme Kararı Aldı! Ali Vefa ve Ferman Hoca Köşeyi Döndü! Neler Oluyor? mask
Mucize Doktor Dizisi Final Oluyordu, Son Anda Döndü! Sen Çal Kapımı Dizisiyle Birleşme Kararı Aldı! Ali Vefa ve Ferman Hoca Köşeyi Döndü! Neler Oluyor?
Hande Erçel’in Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Günlerce Hatta Aylarca Gizledi ama Tüm Güzel Bozuldu! Milyonlar Dondu Kaldı! Meğer Boynundaki Ses… mask
Hande Erçel’in Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Günlerce Hatta Aylarca Gizledi ama Tüm Güzel Bozuldu! Milyonlar Dondu Kaldı! Meğer Boynundaki Ses…
Eurovision'da Türkiye'yi Temsil Eden Hadise'den İlginç Açıklama! mask
Eurovision'da Türkiye'yi Temsil Eden Hadise'den İlginç Açıklama!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
O Muhabire Tepkileri Sert Oldu! "Provokatörler Bedelini Öderler!" mask
O Muhabire Tepkileri Sert Oldu! "Provokatörler Bedelini Öderler!"
Tartışılan İlaç "Favipiravir!" Artık Çocuklarda Da Kullanılacak! mask
Tartışılan İlaç "Favipiravir!" Artık Çocuklarda Da Kullanılacak!
Survivor İsmail’e Diskalifiye Şoku! Halk Bıktı, Usandı! Bir Dakika Bile Görmeye Takat Kalmadı! Üzeri Resmen Çizildi! “Bu Ne Böyle Ya?” mask
Survivor İsmail’e Diskalifiye Şoku! Halk Bıktı, Usandı! Bir Dakika Bile Görmeye Takat Kalmadı! Üzeri Resmen Çizildi! “Bu Ne Böyle Ya?”
Biden Planlarını İfşa Etti! "Yahudi Devleti Kurulana Kadar Barış Yok!" mask
Biden Planlarını İfşa Etti! "Yahudi Devleti Kurulana Kadar Barış Yok!"
Batuhan ve Aleyna Ayrılma Kararı Aldı! Batuhan İçin Her Şey Çok Zordu, Şimdi Daha da Zor Olacak! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Araya Girdi! mask
Batuhan ve Aleyna Ayrılma Kararı Aldı! Batuhan İçin Her Şey Çok Zordu, Şimdi Daha da Zor Olacak! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Araya Girdi!
Survivor Poyraz’ın Akıbeti Belli Oldu! Elenecek Diyorlardı, Acun Ilıcalı Son Kararı Verdi! Hazin Son Ortaya Çıktı! Son Durumu… mask
Survivor Poyraz’ın Akıbeti Belli Oldu! Elenecek Diyorlardı, Acun Ilıcalı Son Kararı Verdi! Hazin Son Ortaya Çıktı! Son Durumu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status