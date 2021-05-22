Kerem Bürsin Deliye Dönecek! “Sen Yalancısın” Dedi, Linç Yemeye Başladı! Hande Erçel Dayanmayıp, Ayrılık Kararını Verebilir! Neler Oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte ikili soluğu Maldivler’de almış ve baş başa bir tatil yapmışlardı. Türkiye geldiklerinde ise ikili el ele görüntülenmiş, sevgili oldukları ortaya resmen çıkmıştı. Sevgili olduklarını açıklayan ilk isim Hande Erçel olurken, Kerem Bürsin ise daha sonra çok şaşırtan bir açıklama yapmıştı.

Kerem Bürsin; “Hiçbir zaman gizlemedik. Aşk Maldivler’de başlamadı. Çok uzun bir süre önce başladı. İyi güzel gidiyor. En önemlisi baştan beri biz iyi anlaşan iki dost olduk, sonrasında bir şeyler gelişti. Bazı şeyler özel tabi o kadar anlatamıyorum” sözlerini dile getirmişti. “Çok uzun bir süre önce başladı” yorumu ise kafalarda soru işareti oluşturdu. Peki, Kerem Bürsin neden deliye dönecek?



Devamı>>>>