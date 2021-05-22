Kerem Bürsin Deliye Dönecek! “Sen Yalancısın” Dedi, Linç Yemeye Başladı! Hande Erçel Dayanmayıp, Ayrılık Kararını Verebilir! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde yaşananlar seyirciyi etkisi altına almaya devam ediyor. Kerem Bürsin hakkında skandal sözlere yer veren isim ise Bürsin ve Erçel hayranlarını çileden çıkarttı. Birçok kişi konu hakkında “Bu kadarda olmaz. Hande Erçel bıktı bence, ayrılık kararı alsa yeridir” yorumlarını yaptılar.
Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte ikili soluğu Maldivler’de almış ve baş başa bir tatil yapmışlardı. Türkiye geldiklerinde ise ikili el ele görüntülenmiş, sevgili oldukları ortaya resmen çıkmıştı. Sevgili olduklarını açıklayan ilk isim Hande Erçel olurken, Kerem Bürsin ise daha sonra çok şaşırtan bir açıklama yapmıştı.
Kerem Bürsin; “Hiçbir zaman gizlemedik. Aşk Maldivler’de başlamadı. Çok uzun bir süre önce başladı. İyi güzel gidiyor. En önemlisi baştan beri biz iyi anlaşan iki dost olduk, sonrasında bir şeyler gelişti. Bazı şeyler özel tabi o kadar anlatamıyorum” sözlerini dile getirmişti. “Çok uzun bir süre önce başladı” yorumu ise kafalarda soru işareti oluşturdu. Peki, Kerem Bürsin neden deliye dönecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.