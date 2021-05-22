Bitcoin, Dibi Görmeye Devam Ediyor: Çin'den Gelen Açıklamalar Bitcoin’i 40 Bin Doların Altına Düşürdü

Son bir haftayı düşüşle geçiren kripto paralar, yatırımcılarını tedirgin etmeye devam ediyor. Elon Musk’ın Tesla satışında Bitcoin kabul edilmeyeceğini açıklamasıyla başlayan düşüş, Çin’in Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nden gelen Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısıyla hızlanıyor.

Kripto para piyasalarında depreme yol açan bu yasak, Bitcoin’in gün içerisinde 36 bin dolar seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Başbakan Yardımcısı Liu He başkanlığında toplanan Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, yatırımcıların hoşuna gitmeyecek kararlara imza attı. Kripto para ile ilgili işlemleri yasaklayan Çin, gerekçe olarak kripto para piyasasındaki ani değişikliklerin yatırımcıların varlıklarını tehdit etmesini gösterdi.