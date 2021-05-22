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- 22 May 2021 - 16:06 G: 22 May 2021 - 16:07

Bitcoin, Dibi Görmeye Devam Ediyor: Çin'den Gelen Açıklamalar Bitcoin’i 40 Bin Doların Altına Düşürdü

Uzman ve amatör yatırımcıların uzun zamandır gözdesi olan kripto paralar, aşağıya doğru giden grafiğini giderek hızlandırıyor. Yatırımcıları tedirgin eden bu düşüşün ardında hükümetlerin baskısı görülüyor. Elon Musk’ın Tesla’nın satışında Bitcoin ile çalışılmayacağını duyurmasıyla başlayan düşüş, Çin’in yasak kararıyla hızlanıyor. Hal böyle olunca kripto para piyasaları bir türlü durulmuyor. Çin kripto para alışverişini yasakladı mı? Bitcoin düşmeye devam edecek mi? İşte tüm ayrıntılar...

Son bir haftayı düşüşle geçiren kripto paralar, yatırımcılarını tedirgin etmeye devam ediyor. Elon Musk’ın Tesla satışında Bitcoin kabul edilmeyeceğini açıklamasıyla başlayan düşüş, Çin’in Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nden gelen Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısıyla hızlanıyor.

Kripto para piyasalarında depreme yol açan bu yasak, Bitcoin’in gün içerisinde 36 bin dolar seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Başbakan Yardımcısı Liu He başkanlığında toplanan Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, yatırımcıların hoşuna gitmeyecek kararlara imza attı. Kripto para ile ilgili işlemleri yasaklayan Çin, gerekçe olarak kripto para piyasasındaki ani değişikliklerin yatırımcıların varlıklarını tehdit etmesini gösterdi.

22 May 2021 - 16:06 - Ekonomi

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