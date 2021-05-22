Bitcoin, Dibi Görmeye Devam Ediyor: Çin'den Gelen Açıklamalar Bitcoin’i 40 Bin Doların Altına Düşürdü
Uzman ve amatör yatırımcıların uzun zamandır gözdesi olan kripto paralar, aşağıya doğru giden grafiğini giderek hızlandırıyor. Yatırımcıları tedirgin eden bu düşüşün ardında hükümetlerin baskısı görülüyor. Elon Musk’ın Tesla’nın satışında Bitcoin ile çalışılmayacağını duyurmasıyla başlayan düşüş, Çin’in yasak kararıyla hızlanıyor. Hal böyle olunca kripto para piyasaları bir türlü durulmuyor. Çin kripto para alışverişini yasakladı mı? Bitcoin düşmeye devam edecek mi? İşte tüm ayrıntılar...
Son bir haftayı düşüşle geçiren kripto paralar, yatırımcılarını tedirgin etmeye devam ediyor. Elon Musk’ın Tesla satışında Bitcoin kabul edilmeyeceğini açıklamasıyla başlayan düşüş, Çin’in Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nden gelen Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısıyla hızlanıyor.
Kripto para piyasalarında depreme yol açan bu yasak, Bitcoin’in gün içerisinde 36 bin dolar seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Başbakan Yardımcısı Liu He başkanlığında toplanan Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, yatırımcıların hoşuna gitmeyecek kararlara imza attı. Kripto para ile ilgili işlemleri yasaklayan Çin, gerekçe olarak kripto para piyasasındaki ani değişikliklerin yatırımcıların varlıklarını tehdit etmesini gösterdi.
22 May 2021 - 16:06 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.