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- 22 May 2021 - 16:19 G: 22 May 2021 - 16:32

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Yeni İsmi Barış Arduç’tan Titretecek Haber! Üzerini Çizip Attı, Arkasına Bile Bakmadı! TRT1 İçin Devreye Girdi!

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan giderek artıyor. Her bölümünde seyircisine hitap eden ve tarihi dokuları ekranlara getiren Uyanış Büyük Selçuklu dizisine skandal bir transfer gerçekleşmişti. Barış Arduç’un diziye aylardır katılacağı hakkında iddialar gündemde yer alıyordu ki, sonunda gerçekleşti.

Başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Sevda Erginci, Sezin Akbaşoğlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. 2020 yılının Eylül ayında başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümünden beri dikkatleri üzerine çekiyor. Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi tarihi dizilere olan benzerliğiyle çok sevilen başarılı yapıma katılacak olan Barış Arduç hakkında ise milyonları titretecek haber ortaya çıktı!

Uyanış büyük Selçuklu gibi bir dizi için çok konuşulan bir projenin üzerini çizen Barış Arduç “Yok artık” dedirtti. Kısa bir süre önce Sultan Alparslan karakterine hayat vermek için diziye dahil olduğu duyurulan Barış Arduç meğer…

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22 May 2021 - 16:19 Ankara- Magazin

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